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Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini oyluyoruz

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Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini oyluyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün, Türkiye'nin kaderini oyluyoruz. Bütün vatandaşlarım, sorumluluk duygusu içinde sandığa gidecek ve oyunu kullanacak. Çok mutluyum. İnşallah, hayırlı bir sonuç çıkar" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, oyunu kullanmak üzere eşi Selvi ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile evinden çıkarken, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İyi bir çalışma yaptıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bütün vatandaşlarımı kucakladım. Oylarının türü, ne olursa olsun herkesin oyu benim başımın üstüne; dedim. Herkesi kucaklayan, saygıyı her konuşmada öne çıkaran bir kampanya yürüttük. Bu kampanya, sadece bana özgü bir kampanya da değildi. Toplu bir kampanyaydı. Sivil toplum örgütleri, diğer siyasi partiler, meslek kuruluşları hep birlikte Türkiye'nin geleceğini konuştuk. Umarım, hayırlı bir sonuç çıkar" diye konuştu.

"HİÇ KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDİK"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, oyunu eşi ve oğluyla beraber saat 11.30'da Çankaya'daki Çukurambar Arjantin İlkokulu'nda, 4142 numaralı sandıkta kullandı. Oy verme işleminin ardından basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, "Son derece güzel bir kampanya yürüttük. Bütün vatandaşlarımızı kucakladık, hiç kimseyi ötekileştirmedik. Bugün Türkiye'nin kaderini oyluyoruz. Bütün vatandaşlarım sorumluluk duygusu içinde sandığa gidecek ve oyunu kullanacak. Çok mutluyum. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar ve hep birlikte Türkiye'nin başka temel sorunlarını konuşma imkanımız olur" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla 'selfie' çektirip, sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.
Ümit KOZAN-Bahar DEMİREL/ANKARA, (DHA)
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