Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini oyluyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün, Türkiye'nin kaderini oyluyoruz. Bütün vatandaşlarım, sorumluluk duygusu içinde sandığa gidecek ve oyunu kullanacak. Çok mutluyum. İnşallah, hayırlı bir sonuç çıkar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, oyunu kullanmak üzere eşi Selvi ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile evinden çıkarken, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İyi bir çalışma yaptıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bütün vatandaşlarımı kucakladım. Oylarının türü, ne olursa olsun herkesin oyu benim başımın üstüne; dedim. Herkesi kucaklayan, saygıyı her konuşmada öne çıkaran bir kampanya yürüttük. Bu kampanya, sadece bana özgü bir kampanya da değildi. Toplu bir kampanyaydı. Sivil toplum örgütleri, diğer siyasi partiler, meslek kuruluşları hep birlikte Türkiye'nin geleceğini konuştuk. Umarım, hayırlı bir sonuç çıkar" diye konuştu.