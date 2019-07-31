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KILIÇDAROĞLU SERT KONUŞTU!

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KILIÇDAROĞLU SERT KONUŞTU!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Türk İş’i ziyaretinde CHP’li belediye başkanlarının yakınlarını belediyede işe alması hakkında konuştu.Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Bunların hepsi düzelecek. Hepsi ama istisnasız. Belediye başkanlarının akrabalarının yönetici pozisyonuna getirilmesini doğru bulmuyoruz.

Burada sorun şu arkadaşlar: Yönetici yakınları sadece CHP’li belediyelerde mi var?


 
CHP nasıl biliyor musunuz? Beyaz bir kağıt gibi üzerindeki görürsünüz.
Biz bu sorunun kökten ve kalıcı çözülmesini istiyoruz. Parlamentoya gelsin siyasi ahlak kurulları çıkaralım. Avukatın, işçinin etik kuralları var. Esnafın bile yüzyıllardır gelen Ahi geleneği var.

Burada bütün medyanın önünde TBMM Başkanı’na açık çağrı yapıyorum: Toplum kayırmacılıktan rahatsız o zaman siyasi ahlak yasasını çıkaralım. Kurallar belli olsun. Her belediye başkanı, milletvekili, meclis üyesi herkesin kuralları olmalı.
TBMM’nin bu yasama döneminde topluma bir armağanı olsun.

Şimdi sizin huzurunuzda ben TBMM Başkanı’ndan cevap bekliyorum, getirsin.

Arkadaşların önemli bir kısmı ayrıldı, diğerleri de ayrılacak. Bazı belediyelerde bu durum doğru değil. Örneğin Selçuk Belediyesi’nde orada çalışan belediye başkanı seçilmeden önce orada çalışıyordu.

Şimdi dikkat ederseniz, CHP’li belediye başkanlarıyla ilgili bunlar söyleniyor, havuz medyası bunları yazıyor. Çok da memnunum. Aynı şeyi AKP’li belediyeler yaptığı zaman niye yazmıyorsunuz? Gerçekten gazetecilik yapıyorsanız, diğer belediyeleri de yazın.

Türkiye Varlık Fonu’nun başkanlığında kayınpeder yönetiminde damat var.

Kuralları herkes için objektif kurallar koymalıyız.“

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