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Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

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Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi.
Şişli Hilton Bomonti Otel'de gerçekleşen etkinliğe Onur Akın, Ataol Berhamoğlu, Hüseyin Turan, Hayko Cepkin, Kıraç, Pelin Batu, Tolga Sağ ve Füsun Demirel'in de bulunduğu sanatçılar katıldı. Sanatçılara seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bazı sorular geldi. 'Biz sanatçılardan ne istiyorsunuz?' diye. Sizden birinci isteğim 16 Nisan'da sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Bu çok önemli" dedi. Sanatçıların olağanüstü bir güçleri olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ama benim o gücü tanımlama yeteneğim yok. Ben ressam değilim, yazar değilim. Bu yeteneğe sahip birinin yazacağı roman çizeceği bir karikatür, oynayacağı bir oyun bizim için çok değerlidir. Hayır'ı nasıl anlatırız onu da ben bilmem. Gidip sanatçılara soruyoruz, 'Hayır nasıl anlatılabilir?' diye. Onlar bize öneriyorlar, biz de onlara uyuyoruz. Mesela o saçları örgülü kızımız. Başka kız fotoğrafları da vardı. Aldık bunu ilkokul ve ortaokul mezunu olan arkadaşlarımıza gösterelim. 'Bu kızlardan hangisi daha iyi olur' diye. Onlar bu kızı beğendi. Dolayısıyla toplumun eğitim düzeyine uygun ve onların sevebileceği afişler söylemler geliştirmeye çalışıyoruz. Entelektüel dozu yüksek bir söylem pek tutmaz" diye konuştu.

"EVET ÇIKARSA BUNU SONU DAHA FELAKET OLACAK"

"2010 referandumu yapıldı, tam bir felaket oldu" diyen CHP lideri, "O bizi 15 Temmuz darbe girişimine taşıdı. Yargı tümüyle kontrolden çıktı. Devlet tümüyle kontrolden çıktı. Tamamı bir cemaate teslim edildi. Sonuçta Türkiye darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ama buradan evet çıkarsa bunu sonu daha felaket olacak. Neden? Çünkü bütün bu yetkilere sahip bir kişi satın alınırsa, kandırılırsa veya ikna edilirse veya bilinçli olarak yaparsa Türkiye Cumhuriyeti devleti 24 saat içinde ele geçirilir. Çünkü bu bir kişi bütün bakanlarını, başkan yardımcılarını, müsteşarları, valileri bir kararnameyle değiştirebilir. Sabah kalktınız bir kararnameyle devletin bütün kadroları bir grubun eline geçmiştir. Bu mümkün, bu riski vatandaşımız ne kadar biliyor. Bunu anlatmamız lazım" dedi.

"BUNU BİLMEYEN VAR MI ALLAH AŞKINA"

Toplantıda gündeme gelen konulara değinen Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz darbe girişiminin kontrollü bir darbe girişimi olduğu... Bunu bilmeyen var mı Allah aşkına. Bilmeyen mi var bunu. Defalarca bizim grup başkanvekilleri dile getirdi. Biz dile getirdik. Bütün bunlar söylendi ama önümüzdeki süreçte 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkması lazım. Asıl siyasi ayağı çıkacak ortaya. Bunun siyasi ayağının ortaya çıkması parlamentoda kurulan darbe komisyonunun çalışması engellendiği için çıkmadı. Belli bürokratların gelip açıklama yapması gerekirken onlar engellendi" ifadesini kullandı.

"KISIR TARTIŞMALARIN BU ÜLKEYE FAYDA GETİRMEDİĞİNİ GÖRMEMİZ LAZIM"

Sanatçılardan kendisine "Nasılsınız?" şeklinde bir soru yönetildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "İyiyim. Sinir bozucu saldırılarla karşı karşıyayım bu doğru. Hatta bu gün bana 'ulan' demiş. 'Ulan' diye başlamış sonra düzeltmeye çalışmış. İyice bozuldu sinirleri, öyle anlaşılıyor ama size sözüm var, asla cevap vermeyeceğim. Kısır tartışmaların bu ülkeye fayda getirmediğini görmemiz lazım. Onun partisinin de görmesi lazım. Bu ülkenin o kadar sorunu varken neden referandum. İşsizlik almış başını gidiyor, enflasyon çift hanelere çıktı, ihracatın hali meydanda, doların hali meydanda. neden referandum" dedi.

Kılıçdaroğlu,"Sanatçıyı çok öne çıkarırken illa bedel ödesin diye değil, elbette toplum olarak sanatçının arkasında durmak zorundayız. Atilla Taş'ı alacaksınız. Savcı salıverilmesini isteyecek mahkeme salıverilmeyi kabul edecek. Arkasından bir gazeteci çıkacak. iki tweet atacak. Tweet üzerine gece yarısı yeni bir mahkeme kurulacak. Gözaltına alınmasına karar verilecek. Bugün de HSYK Atilla Taş'ı serbest bırakan hakimi ve savcıyı açığa alacak. Bu demokrasi değil ama sanmayın bunu sadece Türkiye izliyor, bütün dünya yakından biliyor bunu" diye konuştu.
İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL (DHA)
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