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Kılıçdaroğlu Neden İmza İstedi?

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Kılıçdaroğlu Neden İmza İstedi?
CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’li milletvekillerinin belediye başkanı adayı olacaklarsa bir kağıt imzalayarak milletvekili adayı olmayacaklarını beyan etmelerini de istedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim kararına uydu ve seçimin tarihi 24 Haziran 2018 olarak belirlendi.

AKP-MHP’nin Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin tarihini yaklaşık bir buçuk yıl öne çekmesi, CHP kulislerini de hareketlendirdi.

Daha önce birçok CHP Milletvekili’nin adı, belediye başkan adayı olarak geçiyordu. İstanbul Belediye Başkan aday adaylığı için, Akif Hamzaçebi, Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin açıklamalarda bulunurken, Tuncay Özkan, Aykut Erdoğdu ve birçok CHP’li vekilin adı da belediye başkanlığı adaylığıyla anılıyordu.

Bunun üzerine 24 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti. Odatv’nin edindiği bilgiye göre,Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanı adayı olacak milletvekillerinin 24 Haziran’da milletvekili adayı olmamalarını teklif etti. 

Çünkü Haziran'da yapılacak seçimin ardından 2019 Mart ayında yerel seçimler olacak. Haziran ayındaki Milletvekili seçiminin ardından, belediye başkan adayı olunması durumunda milletvekilliği düşecek ve CHP, Meclis'te milletvekili kaybedecek.

Kılıçdaroğlu bunun önüne geçmek için, CHP'li vekillere 24 Haziran'da milletvekili olun ya da milletvekili olmayın 2019 Mart seçimleri için belediye başkan adayı olun tercihini yapmalarını istedi.

Kılıçdaroğlu, CHP’li milletvekillerinin belediye başkanı adayı olacaklarsa bir kağıt imzalayarak milletvekili adayı olmayacaklarını beyan etmelerini de istedi.

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