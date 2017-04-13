Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden satırbaşları…
Devleti yönetenler her türlü baskıyı yapıyorlar ama baskılara rağmen demokrasi destanı yazacağız…
Bize 80 milyonu freni olmayan bir otobüse bindirip maceraya götüreceğiz diyorlar. Hayır izin vermeyeceğiz.
Bu bir seçim değiliz. Demokrasiden mi tek adam rejiminden yana mı oy kullanacağız. Karar bu.
Irak’ta Suriye’de ve Libya’da da tek adam rejimi vardı. O rejimler acı ve gözyaşı olarak geri döndü.
Her türlü yolsuzluğun hesabı sorulmayacak düzen getiriyorlar… Güçlü parlamento diyorlar ama yetkileri alınan parlamento güçlü olmaz.
Sandığa güle oynaya bayram havasında hayırlı bir iş için gideceğiz.
15 yılda hangi kararı alamadınız da bu değişikliği getiriyorsunuz?
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Kılıçdaroğlu konuşuyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir'de konuşuyor...
Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden satırbaşları…
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu
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