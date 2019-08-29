KILIÇDAROĞLU, KAYYIMLA İLGİLİ AÇIKLAMALARINA AÇIKLIK GETİRDİ!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayyım atamalarının ardından yaptığı açıklamada "Sokağa çıkmayı doğru bulmuyorum" sözlerinin yanlış anlaşıldığını, amacının İstanbul seçimlerine dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılıp yerlerine kayyum atanmasına tepki gösteren meslek örgütü temsilcileri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'yi ziyaret etti. KESK Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Aysun Gezen, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman'ın yer aldığı görüşmeler basına kapalı gerçekleşti. Görüşmelerde ana gündem maddesi üç büyükşehire kayyum atanmasından sonra yapılması gereken çalışmalar oldu.

Kılıçdaroğlu, kayyum atama kararının hemen ardından yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kayyım atama haberlerinin gündeme düştüğü ilk andan itibaren HDP Eş Genel başkanları, görevden alınan belediye başkanları ve milletvekilleriyle iletişim halinde olduklarına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz" sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.