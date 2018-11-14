Kılıçdaroğlu ile Akşener ittifak için görüştü!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. İki lider arasındaki görüşme 1 saat 30 dakika sürdü.

İYİ Parti ve CHP’nin yerel seçimde ittifak yapacağı söylentileri sonrası iki lider ilk kez bir araya geldi.

İYİ Parti heyetinde Genel Sekreter Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu; CHP heyetinde Bülent Tezcan, Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı bulunuyor.

Ankara adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş, dün parti liderlerine seslenerek, “Önce siyasi parti liderlerinin bu konuda mutabık olup olmadıklarını, Ankara’da mutabakat gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerini bakmak lazım. Ondan sonra adaylık konusunda kararımı vereceğim” demişti.

Heyetler arası görüşmenin ardından liderler baş başa görüştü. İki liderin görüşmesi 1 saat 30 dakika sürdü.

'BU TOPLANTI GELECEĞE DAHA UMUTLA BAKMAMIZI SAĞLAMIŞTIR'

Görüşmenin ardından açıklama yapan İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, “Milletimiz şu an itibarıyla geleceğinden umutlu değildir ancak Türkiye’nin iki büyük partisi bir araya gelerek temel meseleler konusunda ortak mutabakatlar temin etmiştir.

Bu genel mutabakatlar çerçevesinde milletimiz umutsuzluğa kapılmasın. Bu toplantı hem CHP olarak hem de İYİ Parti olarak geleceğe daha umutla bakmamızı sağlamıştır” dedi.