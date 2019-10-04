KILIÇDAROĞLU HESKES GİBİ SIRADA BEKLEDİ!

Kılıçdaroğlu heskes gibi sırada bekledi vatandaşlar telefonlarına sarıldı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Adana'daki programının sona ermesi sonrasında Ankara'ya dönmek için tarifeli uçak kullandı. Kılıçdaroğlu'nun uçağa binmek için vatandaşlarla birlikte sıra beklemesi sosyal medyada gecenin en çok paylaşılanları arasına girdi.

KILIÇDAROĞLU TARİFELİ SEFER KULLANDI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adana’dan Ankara’ya dönüşte tarifeli Anadolu Jet uçağıyla seyahat etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Kılıçdaroğlu’nun uçağa binerken sıra beklediğini gören vatandaşlar alışık olmadıkları bu durum karşısında kameralı cep telefonlarına sarıldı. O anı ölümsüzleştirenler sosyal medyada Kılıçdaroğlu’nun görüntülerini paylaştı.