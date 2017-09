Kılıçdaroğlu: Herşeye para var, çiftçiye gelince 'Para yok'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "126 ülkeden tarım ithal ediyoruz. Mercimek, nohut, saman, et, canlı hayvan ithal edilir mi? Bunların tamamını ithal ettiler. Herşeye gelince para var. Çiftçiye gelince 'Para yok.'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde TARİŞ Üzüm İşletmesi'nde işçilerle öğle yemeği yedikten sonra Alaşehir Meslek Yüksekokulu'ndaki Üzüm Çalıştayı'na katıldı. Kılıçdaroğlu, ardından da Alaşehir Cumhuriyet Meydanı'ndaki 'Üzüm Mitingi'nde halka hitap etti. Kılıçdaroğlu, "Üzüm üreticisi neden alın terinin hakkını alamıyor? Senin hakkını teslim etmek benim boynumun borcudur. Üreten insanı baş tacı yapmamız lazım. Geldiğimiz noktada çiftçi milletin efendisi değil neredeyse kölesi olacak. Elinden ekmeğini ağzından lokmasını aldılar. Size sözüm söz Kılıçdaroğlu sözü; çiftçiyi bu milletin efendisi yapacağız efendisi" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üzüm üreticisi neden alın terinin hakkını alamıyor? Senin hakkını teslim etmek benim boynumun borcudur. 'Üzümü 4 TL'den alacağız' diyen hükümete sesleniyorum; Böyle bir adetsizliği kabul edecek misiniz? Eğer insansak vicdanımız kabul etmez. Batsın sizin adaletiniz. Tütünü yok ettiler, sigaraları yok ettiler. Meşhur dünyada bilenen tütünü yok ettiler. Sıra üzüme geliyor. Üzümü yok edecekler. Hep birlikte olacağız. Birleşe birleşe kazanacağız" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, "126 ülkeden tarım ithal ediyoruz. Mercimek, nohut, saman, et, canlı hayvan ithal edilir mi? Bunların tamamını ithal ettiler. Herşeye gelince para var. Çiftçiye gelince 'Para yok' Çiftçi 'Üzüm fiyatı 6 lira olsun' diyor. 'Alınterimin karşılığını ver' diyor. CHP iktidarında çiftiçiye para olacak, yandaşa, hortumcuya para yok, çiftiçiye para var, emekçiye para var" dedi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Biz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Her vatandaşımın işi olsun, aşı olsun. Biz kimseyi dışlamayız. Terörü sen 15 yılda bitiremedin. Terör yoktu, 3 terör örgütünü başımıza bela ettin. İktidarımın ilk 4 yılında terörü bitireceğim. Bana 'sen kimsin?' diyor. Asıl sen kimsin? Ben bu ülkenin refahı için, huzuru için mücadele bir kişiyim. Bu ülkede birlikte kardeşçe, birlikte, huzur içinde yaşayacağız."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üzüm mitingi ve çalıştayı için geldiği Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde, önce TARİŞ Entegre Üzüm İşletme Müdürlüğü'nü gezdi. Burada yöneticilerden bilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra yemeğe geçip kadın işçilerle aynı masada yemek yedi, sohbet etti. Üzüm çalıştayında da, bölgede çiftçileri ve üzüm üreticilerini dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, onlara partilerinin politikalarını anlattı.



Karadeniz ziyaretinde fındık üreticilerine yönelik çözümlerini anlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaşenir'de de üzüm için çözümlerini ilçe meydanında toplanan vatandaşlara anlattı. Alaşehir Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, sözlerine, "Hakkı, hukuku, adaleti sizlerle getireceğiz. Bu ülkenin alınteriyle üzümü üreticisiyle getireceğiz" diye başladı. Alaşehir'in üzümün başkenti olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Alaşehir üzümüyle bir Türkiye, dünya markası olan şehir Alaşehir. Rahmetli Ecevit şunu söylerdi, 'Ne ezen, ne ezilen, hakça bir düzen' derdi, şimdi de yanı şeyi söylüyoruz. İnsanca, hakça bir düzen. Kimsenin kul hakkını yedirmeyeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız" dedi.



Üzüm için bir araya geldiklerini de söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Neden üzüm? Geçenlerde fındık için Karadenizdeydim. Onlar da adalet istiyorlardı. Üzümde önemli bir ülkeyiz. Dünyanın en önemli ülkelerinden birisiyiz. Üzümden 500 milyondan fazla gelir elde ederiz. Dünyadaki üzüm ihracatının yüzde 45 -50'sini Türkiye yapar. Herkesin kazandığı bir ortamda, bir üründe bir kişi kaybediyor. O da üreteci. Soru, neden üretici alın terinin karşılığını almıyor? Buraya gelmeden çiftçileri dinledim. Onlar söylediler. Ben sadece dinledim. İlk konuşan yaşlı bir üzüm üreticisi şu soruyu sordu; 'İki sene önce ben üzümünü kilosunu 6 TL'ye veriyordum. Şimdi 4 TL ilan edildi. Satıyoruz 4 TL'nin de altında. Bana bunu izah edin.' Bu konu bizim gündemimizi oluşturuyor. Her şeye zam gelirken üzüm üreticisi neden hakkını alamıyor, mağdur oluyor? Şunu herkesini bilmesi lazım. Üzüm üreticilerine sesleniyorum. Bütün kardeşlerime sesleniyorum. İster üzüm, fındık, pamuk ne üretiyorsan, alın teri döküyorsan, başımın üstünde yerin var. Senin hakkını teslim etmek, benim boynumun borcudur" diye konuştu.



Hükümete de seslenene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üzümün fiyatı 6 TL iken şeker gübresinin tonu 400 TL idi. Şimdi şeker gübrenin tonu 600 TL oldu. Üzümün fiyatı 4 TL'ye indi. Böyle bir adaletsizliği kabul edecek misiniz" dedi.



Çiftçinin milletin efendisi değil, neredeyse kölesi olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:



"Elinden, ağzından lokmasını aldılar. Kılıçdaroğlu sözü, çiftçiyi bu memleketin efendisi yapacağız. 126 ülkeden tarım ürünü ithal ediyoruz. Kahve ithal edersiniz, ananas dersiniz, anlarım. Yahu mercimek, nohut bunlar, ithal edilir mi? Canlı hayvan ithal edilir mi? Üretici kardeşlerim iyi dinlesin, bir örnek vereceğim. Türkiye'de sanki toprak yok, her yer ekiliyor. Sanki çiftçilerin meşguliyetleri var. Sudan'da 780 bin dönüm arazi kiraladılar. 99 yıllığına. Ne ekecekler? Pamuk ekilecek, hayvancılık yapılacak. Oradan Türkiye'ye gelecek, devlet çiftçi ile rekabet edecek. Bunun adaletle, vicdanla, ahlakla bağdaşır bir yönü var mı? Seçimlerde dersini verecek miyiz? 'Nasıl yapacaksınız' diyorlar. Elin oğlu yapıyor da biz niye yapmayacağız. Demek ki yapılabilir. Seçimlerde ne yapacağız, dersini verecek miyiz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Ben de size söz veriyorum, alın terinin her damlasını değerlendireceğiz. Her damlasının hakkını vereceğiz. Aracının, tefecinin değil, üreticinin hakkını vereceğim. Örnek mi istiyorsunuz. Konya'dan küçük Hollanda. Tarım ürünü ihracatı Türkiye'nin 5 katı. Yahu güneşimiz, denizimiz, ovamız, insanımız var. Niye üretemiyoruz? Namuslu siyasetçi yok da onun için. Halkını düşünen siyasetçi yok da onun için. Biz Ecevit'in geleneğinden geliyoruz. Ne ezen, ne ezilen insanca, hakça bir düzen diyoruz"



Türkiye'nin iyi yönetilmediğini öne süren Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben merak ediyorum. Yahu bu hükümetini tarım politikası nedir, dış politikası nedir, eğitim politikası nedir? Bu hükümetin benim bildiğim görkemli bir politikası var. Malı götürme politikası. Bu konuda uzmanlar. Zamlar geliyor, iğneden ipliğe vergiler geliyor. İğneden ipliğe gelecek. Üzüm üreticisine diyorlar ki; bu fiyattan bunu satacaksın. Biz bunu kabul etmiyoruz. Mücadelesini caddede, bağda, TBMM'de yapacağız" dedi.



Üzüm konusundaki çözüm önerilerini de sıralayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hükümeti eleştirdik. Şimdi 'CHP var ya hep, eleştirir hiç öneri getirmez' derler. Şimdi söylüyoruz. Gerçek bir maliyet hesabı üzerine makul bir kar koyacaksınız. Kaça mal ediyorsunuz 100 lira üzerine bir fiyata koyacaksınız. Bir yıl önceden ilan edeceksiniz. O zaman çiftçi mazottan, gübreden şikayet etmez. Maliyete artı karı koyduğun zaman, bu sorun kökten çözülmüş olur. İkinci konu TARİŞ, çiftçinin, üreticinin kara gün dostu olmak zorundadır. TARİŞ'i güçlendireceğiz. Devlet desteğini vereceğiz. Destekleme alımlarını yapacak. Üreticiye sırtını dönmeyecek. Eskiden olduğu gibi görkemli mücadelesini sürdürecek. TARİŞ'i siyasetten arındıracağız. Yöneticiler gerçek anlamda üreticiler olacak. Üç, tarım kanunun 22'nci maddesi var. Diylor ki 'Çiftçilere her yılı milli gelirin en az yüzde 1 oranında teşvik verilir diyor. Yüzde 1. Türkiye'nin milli geliri 800 milyar dolar. Yüzde biri 8 milyar dolar. Bugüne kadar bu hükümet 8 milyar doları kendi çiftçisine vermedi. Çiftçilerin bu hükümetten alacağı çiftçi başına 40 bin lira. Alacağınız var. Bunu gizliyorlar. Buradan açıkca meydan okuyorum, Başbakansa Başbakan'a Ak Parti Genel Başkanıyla Genel Başkanına meydana okuyorum. Çiftçinin hakkını savunmak için 8 milyar doları ödedin mi, ödemedin mi çık anlat" diye konuştu.



Üzüm konusundaki çözüm önerilerini sıralayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir şey daha yapacağız. Türkiye'de nerede biri çiftçi, üretici varsa, hepsi bankalara borçlu. Ahırdaki inek, kapıdaki traktörde bankalarını elinde rehin. Çiftçileri bankaların hegamonyasından kurtarmak benim boynumun borcu, faizleri sileceğim. Onlar sizi cezalandırıyor. Biz ödüllendireceğiz. Bir şey daha yapacağız. Lisanslı depoculuğu getireceğiz, üreteci ürünü teslimi alıp, zamanında parasını alacak. Sağlıklı tarım politikası yapmamız lazım. Herkese mısır, üzüm ekerse zarar eder. Öyle bir planlama yapacaksınız. Üzüm, pamuk üretecisi, herkes kazanacak, kimse zarara etmeyecek. Herkes malı satacak. Her evde huzur olacak. Bir şey daha yapacağız. Bir kooperatifler bankası kuracağız. Üretici kooperatifler bankası kuracağız. Çiftçi gidip diğer bankalardan para çekmeyecek. Kooperatiflerin bankasından düşük faizle kredi alacak. Böylece Hollanda'da olan üreteci birliklerinin kurdukları biri bankayı getireceğiz, sizi diğer bankalara muhtaç etmeyeceğiz. Bir şey daha yapacağız. Irak'la Mısır'la sorunları bir çözeriz. Üzümümüzü, her ülkeye göndereceğiz. Niye satmıyoruz, nasıl satamıyoruz? Dış politikayı kişisel hırslara üzerine inşa ederseniz Türkiye dışlanır. Biz dış politikayı nasıl yapacağız, yurtta barış dünyada barış. Eleştirdiğim zaman 'Para nerede' diyorlar. Buradan sesleniyorum. Ankara'daki beylere sesleniyorum. Bin 100 odalı saray yaparsın, ona para var. Bir uçak değil, 6 uçak alırsın, para var. FETÖ ister, para var. Her istediğini verdin. Çiftçi ister, para yok. Diğerleri gelir, yahu yanıldık der. Çiftçi kardeşlerim siz de yanılttınız mı. Siz yanıltmazsınız, haktan, hukuktan yanasınız. Siz memleketinizi seviyorsunuz, milletten vatandaştan yanasınız. Siz yanıltmazsınız" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU PURÇU'NUN OĞLUNUN SÜNNET DÜĞÜNÜNE KATILDI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki mitingin ardından, İzmir’e geçti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, burada partisinin İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun oğlu 9 yaşındaki oğlu Ayberk’in sünnet düğününe katıldı. İnciraltı’nda bulunan bir düğün salonunda gerçekleşen düğün törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, çok sayıda milletvekilli ile birlikte 650 davetli katıldı. Purçu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu, eşi Gülseren Purçu ve çocuklarıyla birlikte kapıda karşıladı.



Kılıçdaroğlu, karşılama sırasında Purcu çiftine, “Sizinle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Sevincinize ortak olmak güzel bir şey. Hayırlı uğurlu olsun, sağolun varolun” dedi. Özcan Purçu da, “Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Partili ya da partisiz herkese hoş geldin diyorum” ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, rüğürde Roman dansçıların sergilediği danslarını ilgiyle izledi. Romanlar, CHP Lideri’ne jest yaparak, ‘Bir mecalim var’ şarkısını da Kılıçdaroğlu’na uyarlanarak seslendirildi. Kılıçdaroğlu da alkışlarıyla Romanlara eşlik etti.