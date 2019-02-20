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"Kılıçdaroğlu haddini bilmeli, Alevi toplumundan özür dilemeli"

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"Kılıçdaroğlu haddini bilmeli, Alevi toplumundan özür dilemeli"
HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen günlerde hayatını kaybeden Ozan Arif için söylediği "Aşık Veysel, Aşık Daimi gibi, Pir Sultan Aptal gibi, Erzurumlu Emrah gibi, Neşet Ertaş gibi..." sözlerine tepki gösterdi.

Kenanoğlu, yazılı açıklamasında "Kılıçdaroğlu'nun haddini aştığını ve Alevi değerleri ayaklar altına aldığını" öne sürdü. Kenanoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kılıçdaroğlu haddini aşmış ve Alevi değerlerini ayaklar altına almıştır.

Kemal Kılıçdaroğlu Hrant Dink ile Maraş’ın katillerine övgüler dizen ülkücü Ozan Arif ile Alevilerin ulu ozanlarını aynı kefeye koymuştur. Cem ibadetimizde isminin geçtiği her dua ve deyişte niyaz verdiğimiz Pir Sultan Abdal ve Alevilerin değeri olan diğer Alevi  Ozanlarıyla Hrant Dink’in katillerinin sevicisi ve onlara methiyeler dizen ülkücü Ozan Arif’i aynı kefeye koymak hadsizliktir, hakarettir.  Kılıçdaroğlu’nu bu benzetmesinden ve Alevi toplumuna hakaretinden dolayı kınıyorum.Kılıçdaroğlu haddini bilmeli ve Alevi toplumundan ve Ermeni halkıyla bu ülkenin demokratlarından özür dilemelidir.

Ali Kenanoğlu"

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