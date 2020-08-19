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Kılıçdaroğlu: Erdoğan'a 2 milyon TL'yi bir şartla veririm...

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Kılıçdaroğlu: Erdoğan'a 2 milyon TL'yi bir şartla veririm...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine açtığı 2 milyon liralık dava hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “ABD Kongresi’nin şantajına teslim olmasın. Derhal veririm” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “ABD Kongresi'nin şantajına teslim olunmaması halinde, hiçbir itirazda bulunmadan, Erdoğan Ailesi'ne 2 milyon lirayı derhal ödeyeceğim” dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

" Bir ülkenin onurunu koruyacak olanlar öncelikle o ülkeyi yönetenlerdir. Devleti yönetenlerin mal varlıklarıyla tehdit edilmesi ve tehdit karşısında muhatapların susması, şantajı yapanları güçlü kılar.

ABD Kongresi dünya önünde ülkemizin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zatı tehdit ederek, ‘servetini inceleyeceğiz' dediğinde Erdoğan'ın “hodri meydan” demek yerine sustu.

Bu milli onurumuzu derinden yaralamıştır. Cumhurbaşkanı sadece ailesine karşı değil, yurttaşlarına karşı da sorumlu. Çağrımız; hızla bu sorumluluğu yerine getirmesi ve ülkenin ulusal onurunu korumasıdır.

Servet ve hesaplar üzerinden yapılan bir itham karşısında önceki Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal susmamış, İsviçre makamlarına başvurmuş hesabının olmadığını ispatlamıştır."

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

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