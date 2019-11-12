KILIÇDAROĞLU: DAMADI PAKETLEYİP KAPININ ÖNÜNE KOYACAKSIN!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Erdoğan vardı. Kılıçdaroğlu yaptığı çarpıcı açıklamalarda Bakan Berat Albayrak’a da fena yüklendi.

Tank-palet fabrikasının özelleştirilmesine değinen Kılıçdaroğlu, "Tank palet fabrikasını kiralayacaksın karşılığında tek kuruş almayacaksın. Bunun adı peşkeştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir soygun düzeni böyle bir ahlaksızlık görülmemiştir" dedi. "Harcadığın her kuruşun hesabını millete vermiyorsan siyaset yapmayacaksın kardeşim" diyen Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler için para topladılar, o para nereye gitti? Yok. O vakfın adresi neresi? Yok. Telefonu kaç? Yok. Ben bu soruları sormazsam benim bu kürsüde ne işim var?" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasına dün hayatını kaybeden Prof. Dr. Mümtaz Soysal’ı anarak başladı.

KILIÇDAROĞLU’NUN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

GARDIROP ATATÜRKÇÜLÜĞÜNÜ ANLAMIYORUZ

10 Kasım’da da Gazi Musfafa Kemal’i andık. Milyonlar da andı. Aramızdan ayrılışının 81. yılı. 81 yıl önce hangi duygu ve acı ile anıldıysa onların evlatları olarak 81 yıl sonra aynı duygularla andık. Mustafa Kemal’i anmak Mustafa Kemal’i anlamak başka bir şeydir.

12 Eylül askerlerinin öğrettiği Mustafa Kemal’i biz öğrenmiyoruz. Gardırop Atatürkçülüğünü anlamıyoruz biz. Mustafa Kemal demek üretim demektir, alın teri demektir. Musfata Kemal demek 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğunu kaçırdığı sanayi devrimini yakalamak demektir.

20 MİLYAR DOLARLIK FABRİKAYI PEŞKEŞ ÇEKTİN

Mustafa Kemal demek alın teri ve üretmek demektir. Ekonomide, sanayide, üniversitede, bilimde, sanatta her alanda üretmek demektir.

Biz, Gazi Mustafa Kemal’i böyle anlayacağız ve anacağız. 1923’te İzmir İktisat Kongresi’ni topladığında ülkemizde savunma sanayi yoktu. İlk yaptığı iş, Kırıkkale’de bir entegre sanayi kurmak oldu. O zamanlar on binlerce kişi çalışırken, şimdi birkaç kişi çalışıyor

Tank Palet Fabrikası ile ilgili sorular sordum, değeri 20 milyar dolar. Sorduk, bunu 25 yıllığına BMC Grubu’na verdiler ‘İhaleyi ne zaman, nerede yaptınız?’ dedik. O fabrikanın kuruluşunda benim vergim var, babamın vergisi var. Sormak hakkım. ‘Öğrenemezsin’ diyorlar.

Ya sen o fabrikada oluşan bütün sırları Katar Ordusu’na verdiniz. Niye? 20 milyar dolarlık bir fabrikayı kime peşkeş çekiyorsun arkadaş?

Sayın Erdoğan konuşmasında diyor ki; ‘Sakarya’daki tank palet fabrikası işletme hakkı devri sözleşmesini diline dolayanlar sürekli ortalığı karıştırmaya gayret ediyorlar. Bu işin istismarını yapanlara sorun satış nedir, işletme devri nedir?

Bunlar Kocaeli’nde SEKA kağıt fabrikası sürekli zararda biz kalktık dedik ki fabrikayı kapatma kararı aldık. İşçileri belediyeye devrettik. Burayı müze haline getirdik. Şu anda orası milli park haline dönüştürüldü. Sakarya’daki tank palet fabrikasının satışı söz konusu değil. Yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklık var. Dürüst olun samimi olun, biz netice diyoruz, siz farklı yaklaşıyorsunuz’

Sakarya’daki tank palet fabrikasının satışı söz konusu değil, yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklık var. Sen dürüst değilsin, samimi değilsin. Sen 25 yıllığına kiraladığın tank palet fabrikası için kaç lira aldın? 5 kuruş dahi almadın. Devlet memurları da işçiler de onların emrinde olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarihinde böyle bir rezalet, böyle bir ahlaksızlık, böyle bir soygun görülmemiştir.

PARA NEREDE? YOK, ADRES NE? YOK, TELEFONU KAÇ? YOK

Ak Partilinin de, MHP’linin de hakkını aramak bize düştü. Adaleti, dürüstlüğü, temiz siyaseti bu memlekete getireceğiz. Harcadığın her kuruşun hesabını millete vermiyorsan siyaset yapmayacaksın kardeşim.

15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler için para topladılar, o para nereye gitti? Yok. O vakfın adresi neresi? Yok. Telefonu kaç? Yok. Ben bu soruları sormazsam benim bu kürsüde ne işim var? Ben bu soruları sormazsam CHP Genel Başkanlığı’nda benim ne işim var?

DAMADI PAKETLEYİP KAPIYA KOYACAKSIN

Sayın Erdoğan diyor ki, “17 yılın sonunda özellikle istihdam konusunda büyük başarı sağladık” Ya Allah aşkına ben şimdi ne diyeyim… İşsiz kardeşlerime sesleniyorum; Ak Parti döneminde 15 istihdam paketi açtılar, 5 tane ekonomi reform paketi açıkladılar… Bir şey çıkmadı. Erdoğan’a tavsiye, paket açıklayacağına bir paket yapacaksın. Damadı paketleyeceksin, kapının önüne koyacaksın.

İşsizliğin olduğu yerde huzur olmaz. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Gerçek işsiz sayısı 8 milyon 112 bin kişi. Artık yeter dememiz lazım, oturup düşünmemiz lazım. Herkesin aşı olsun istiyoruz.