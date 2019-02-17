  • BIST 102.715
  • Altın 223,931
  • Dolar 5,2843
  • Euro 5,9542
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKadıköy'de yangın

Kılıçdaroğlu CHP'den DSP'ye geçen siyasetçiler için ne söyledi

»
Kılıçdaroğlu CHP'den DSP'ye geçen siyasetçiler için ne söyledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimleri için CHP'den aday gösterilmeyince DSP'ye geçen siyasetçiler hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2019'daki yerel seçim için partisinden aday gösterilmeyip Demokratik Sol Parti'ye (DSP) geçen siyasetçiler hakkında konuştu.

Kılıçdaroğlu, geçmişte de CHP ve DSP'nin aynı yerlerde aday çıkardığını hatırlatarak "İkisinin de hiç arzu etmeyeceği biri kazandı. Ama seçimi kaybettikten sonra o kişiler de dönüp CHP’ye geldi, üye olmak istedi" diye konuştu.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı. Yazının ilgili kısmı şöyle:

Kamuoyunun gündeminde olan güncel, CHP açısından da sıkıntılı konuya, aday göstermediklerinin DSP’ye geçip, aynı yerden aday olma çabalarına getirdim.

Çok da önemser havada olmadığını hissedince biraz üsteledim.

CHP lideri ise aldırış etmeyen, önemsemez tutumunu değiştirmedi, DSP ile de ittifak yapmak için uğraş verdiğini, ancak sonuç alamadıklarını bildirdi.

“Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun DSP’ye gitti ve teklifimizi iletti ama olmadı, kabul etmediler” dedi.

Ardından da gayet rahat bir ses tonuyla ekledi:

“DSP siyasi bir parti kendi tercihidir. Ben özel eleştiriyi getirecek durumda değilim.”

“DSP’den aday olmaları, CHP’li adayın oylarından eksiltip, kazanmanızın önünü keser mi?” diye sordum yanıtı şöyle oldu:

“Onu vatandaş takdir edecek. Geçmişte de benzer olaylara tanıklık ettik. Bazı belediyeleri ne CHP ne de DSP aldı; ikisinin de hiç arzu etmeyeceği biri kazandı. Ama seçimi kaybettikten sonra o kişiler de dönüp CHP’ye geldi, üye olmak istedi. Ben bunu halka bırakıyorum. Halkın takdirine sunuyorum. Halk düşünecek, kendi kararını verecek, ben inanıyorum en doğruyu da yapacak...”

Sorunun burada kalmayıp, parti içinde de farklı bir örneğinin yaşandığını anımsattım.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Ortak kötü durumda oylar yüzde 35'e düştü"15 Şubat 2019 Cuma 11:57
  • "Korku ve endişe hata yaptırır"14 Şubat 2019 Perşembe 10:09
  • Bu adam iyice şaşırdı12 Şubat 2019 Salı 15:28
  • Kılıçdaroğlu adayları yeniden değerlendirecek12 Şubat 2019 Salı 10:44
  • Sebze ve meyve fiyatları yarı yarıya düştü11 Şubat 2019 Pazartesi 17:29
  • Bir gece ansızın arayabilirim11 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
  • Kılıçdaroğlu CHP'nin seçim bildirgesini açıkladı!10 Şubat 2019 Pazar 15:37
  • MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum09 Şubat 2019 Cumartesi 15:45
  • Mustafa Sarıgül'den CHP'yi karıştıracak iddialar08 Şubat 2019 Cuma 15:17
  • "CHP'ye kızılsaydı, küsülseydi ben küserdim"07 Şubat 2019 Perşembe 23:17
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim