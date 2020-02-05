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Kılıçdaroğlu başörtülülere hakaretle ilgili ne dedi?

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Kılıçdaroğlu başörtülülere hakaretle ilgili ne dedi?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin başörtülülere hakaret ettiği yönündeki iddialarla ilgili konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK çalışanlarıyla toplantı sırasında başörtülülere hakaret ettiği yönündeki iddialar soruldu.

Kılıçdaroğlu ile görüşen Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi, CHP liderinin sözlerini köşesine taşıdı: 

İMAMOĞLU BİLGİLENDİRMİŞ

 

 

 

"Ekrem Bey aradı, bilgi verdi. Medyaya zaten açıklama da yaptı" diye karşılık verdi. Genel sekreter yardımcısı Şişli'nin kendisi hakkında soruşturma açılmasını istediğini ifade etti. Bunlan belirttikten sonra net konuştu. "Şunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Hiç kimseyi kılık kıyafetinden ötürü yargılayamayız, sorgulayamayız. Bakın, bugün grupta en ön sırada Levent Gök Bey'in yanında oturan kişi bizim Fatih belediye meclis üyemiz (Nazmiye Durgut) başörtülü kadınımız. Dolayısıyla başı açık, başı örtülü, Türkiye'nin bunları aşması lazım" dedi... 

Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey söyledi, yani eğer bu eylem, faaliyet ya da söylem doğruysa kesinlikle olmaz, olmaz yani, olmaz. Çünkü o zaman bizim izlediğimiz politikaya aykırı bir tutum çıkmış olur. Biz insanlani inançları, kimlikleri ve yaşam tarzları dolayısıyla asla ayıramayız. Ayırdığımız andan itibaren zaten Türkiye'nin partisi olamayız" dedi.

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