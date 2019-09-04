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KILIÇDAROĞLU, AKP'YE SİVAS'TAN SESLENDİ!

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KILIÇDAROĞLU, AKP'YE SİVAS'TAN SESLENDİ!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı nedeniyle Sivas'ta yapılan Parti Meclisi toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye ekonomik olarak sıkıntıdadır. Bir krizin ortasındayız." dedi ve AKP'ye 5

Medyafaresi.com'un haberine göre; Kılıçdaroğlu konuşmasında AKP’ye 5 maddelik bir çağrıda bulunarak beklentilerini sıraladı:
"1- Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı: Cumhurbaşkanları devletin sigortasıdır. Bir cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olamaz. Siz bütün devleti bir kişinin iki dudağına bağlamışsınız. Mustafa Kemal’e verilmeyen yetkiler 21. yüzyılda bir kişiye verilmiş.
 2- Güçler Ayrılığı ilkesine uyacaksın: Dünyada sağlıklı işleyen bütün devletlerde güç kontrol edilir. Güç baskı aracıdır. Neyle kontrol ediyorsunuz gücü yasama, yargı organıyla ama bunlar birbirlerini denetliyorlar. Şimdi hatayı telafi edecek makam yok. Devlet şimdi eski devlet değil. Bir saray devleti bir de Türkiye Cumhuriyeti devleti. Nerede Dışişleri Bakanı? Yok. Saray’da başka bir dışişleri bakanı var.
 3- Devlet Yönetiminde Şeffaflık: Devleti yönetenler tüyü bitmemiş yetimlerden de vergi alırlar. Dünyanın bütün demokrasilerinde yöneticiler toplanan vergileri harcar ama hesap verirler. Şunu buraya harcadım derler. Şehir hastanelerini kaça yaptın? Havaalanını kaça yaptın? Sır. Elin oğlunun bildiği şey bizim vatandaşımız için neden sır oluyor? Sayıştay dünya standartlarına göre denetim yapmalıdır. Sayıştay’ı kontrol ediyor, rapor yazma diyorsanız, olmaz arkadaşlar.
 4- İki devlet yönetimine son verin: İşten çıkarmalar yaşanıyor. Saray’da kriz yok mutfak dolu. İşsizliğin ne olduğunu onlar bilmezler. O zaman yapılması gereken çağrımız şudur; ekonomik sosyal konseyi topla. Dertli insanları bir topla dinle bakalım ne diyecekler. Ben dinlemem diyor. O zaman bu Anayasa değişikliğini neden yaptık biz? Diyeceksiniz ki Anayasa mı var bu ülkede? E usulen de olsa bir Anayasa var. Bu konsey Anayasa’da var. Üç ayda bir toplanması lazım, en son 2009’da toplanmış. Peki bu vatandaşın derdini nereden öğreniyorsunuz? Damat mı söyleyecek sana? Damadın başka işleri var.
 5- Dövizle verdiğin garantiyi Türk lirasına çevireceksin: Faturayı vatandaşlar ödüyor. Kim ödedi? Emekliler, işçiler, işten atılanlar, sanayiciler. Sen yaşanan krizin adil dağılmasını istiyorsan dolar bazında verdiğin ihaleleri TL bazına çevireceksin." dedi.

 

 

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