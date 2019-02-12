Kılıçdaroğlu adayları yeniden değerlendirecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, tartışma yaratan Mehmet Fatih Bucak’ın adaylığıyla ilgili MYK toplantısında bazı üyelerin yaptığı itirazlar üzerine, bütün adaylarla ilgili bir değerlendirme yapacağını bildirdiği öğrenildi.

CHP’nin dünkü MYK toplantısında bazı üyeler Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde daha önce MHP’den aday olan Mehmet Fatih Bucak’ın aday gösterilmesine yönelik Kılıçdaroğlu’na itirazlarını dile getirdi. Edinilen bilgiye göre üyelerin Bucak’ın CHP’den aday olması durumunda batıdaki seçmenlerin tepki göstereceğine işaret ettiği ve bunun partiye olumsuz yansıyacağını söylediği öğrenildi. Bucak’ın geçmişte yaptığı açıklamaların CHP’nin ilkeleriyle uyuşmadığına işaret eden MYK üyelerinin Bucak’ın adaylığının geri çekilmesi gerektiğini söylediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun adayları belirlerken bütün kesimlerin görüşlerine başvurulduğunu söylediği öğrenildi.Kılıçdaroğlu’nun bütün adaylarla ilgili genel değerlendirme yapacağı, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın bir açıklama yapabileceği belirtiliyor.