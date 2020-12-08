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Kılıçdaroğlu, aday çıkışı sonrası yapılan ankette sonda kaldı

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Kılıçdaroğlu, aday çıkışı sonrası yapılan ankette sonda kaldı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Meclis'te yaptığı adaylık çıkışının ardından Optimar Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette son sırada yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Meclis'te başlayan Bütçe Görüşmeleri'nde açıklamalarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, hükümeti eleştirdiği sıralarda AK Parti sıralarından gelen "Aday ol" cümlesine karşı açıklamalarını yarıda keserek cevap vermişti.

AK Parti sıralarına dönerek, "Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi" diyen Kılıçdaroğlu'na partisinden ve ittifak ortaklarından destek gelmişti

 

KILIÇDAROĞLU SON SIRADA

Açıklamaların ardından Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, sosyal medya hesabından yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

Yapılan anket sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı anketinde son sırada yer aldı.

Yapılan ankette ise sonuçlar şöyle;

1- Mansur Yavaş % 17,1

2- Ekrem İmamoğlu % 16,3

3- Meral Akşener % 6,7

4- Abdullah Gül % 6,6

5- Kemal Kılıçdaroğlu % 5,9

"EĞER ADAY OLURSA BAŞKANLIK KOLTUĞU SORGULANACAK"

Optimar Araştıma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir yaptığı yorumda, ''Eğer aday olursa Kemal Bey’in genel başkanlık koltuğu iyice sorgulanacak bu sebepten dolayı da aday olmayacaktır.'' ifadelerini kullandı.

 

 

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