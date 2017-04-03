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Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz kontrollü bir darbeydi, elimizde dosya var.

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Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz kontrollü bir darbeydi, elimizde dosya var.
Medyanın üst düzey yöneticileriyle kahvaltıda buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin "kontrollü bir darbe olduğunu" iddia ederek "Elimizde bununla ilgili dosya var." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin "kontrollü bir darbe olduğunu" iddia ederek, "Elimizde bununla ilgili dosya var" dedi.

İstanbul'da televizyonların temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "darbe girişiminin siyasi ayağı olduğu" iddiasını sürdürerek, "İktidarda 120-180 ByLock'çu var" ifadesini kullandı.

NTV'nin haberine göre "ByLock'çular seçilerek savcılara gönderiliyor" diyen Kılıçdaroğlu, "ByLock'çu milletvekillerini neden koruyorsunuz?" diye sordu.

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