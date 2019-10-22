KILIÇDAROĞLU: 15 TEMMUZ İÇİN TOPLANAN PARALAR NEREDE?

Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında sert sözlerle iktidara yüklendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu '15 Temmuz için para topladın, nerede bu para? Cevap yok. Bu soruyu sorma. Niye sormayayım? Hangi gerekçe ile sormayacağım? Nerede bu paralar? Kim aldı bu paraları? Nereye harcadınız bu paraları?' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

SOMALI İŞÇİLERİMİZİN HAKKINI SAVUNACAĞIZ

Soma’da madenciler yerin binlerce metre altında hayatını kaybetti. O dönem bütün Türkiye kucaklaştı. Toplumun her kesiminden yardım yapıldı ama bir kısmı bir süre sonra unutuldu. Facianın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen hâlâ haklarını arıyorlar. Ankara’ya yürüyorlar. Bizim işçilerin hakkına sahip çıkmamız lazım. Madencilerden biri ‘Kimseden sadaka istemiyoruz, defalarca söz verdiler. Söz değil, hakkımızı istiyoruz’ diyorlar. Somalı kardeşlerimizin hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunacağız.

15 TEMMUZ İÇİN PARA TOPLADIN, NEREDE BU PARALAR?

Şehitlerimiz geliyor. Şehitlere saygı duymak hepimizin görevidir. Şehitlerimizin hakkın ve hukukunu her zaman savunduk. Hangi görüşten, inançtan olursak olalım bir şehit haberi geldiğinde vicdanımızı dinliyoruz. Şehitler hepimizin ortak acılarıdır. 15 Temmuz sonra kampanyalar düzenlendi, dernekler kuruldu. Vakfın adresi yok. Şehit yakınları ve gaziler için toplanan paralar nereye gitti. 15 Temmuz için para topladın, nerede bu para, cevap yok?

TANK-PALET FABRİKASININ İHALESİ NEREDE YAYINLANDI?

Tank-palet fabrikasını hangi gerekçeyle verdiniz? Bu soruyu soruyorum, cevap yok. Hangi gerekçeyle cevap vermiyorsunuz. İhaleyi hangi gazetede ilan ettiniz? BMC firmasının yüzde 49’u Katarlılara ait, bedava veriyorsunuz. Hangi gerekçeyle cevap vermiyorlar. Ordumuz destanlar yazıyor, tank-palet fabrikası Katarlıların elinde. Ben bunu sormak zorundayım.

ADALETİ MUMLA ARIYORUZ

Sabahın 5’inde insanların evini basıyorlar. Küçücük çocukların önünde babalarının ters kelepçeyle tutuklanması hangi adalette var? Adaleti mumla arıyoruz. Adalet bu ülkeye gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Hâlâ şafak baskını yapılıyor, telefon edersin gelir. Bunun adı işkencedir, adalet böyle bir şey değildir. Savcı, tabii ki soruşturma açabilir. Gelmiyorsan tabii ki gerekeni yap.

HAKİMİN VİCDANI OLMADAN…

Geçen hafta parlamentoda adalet reformunun birinci bölümü Meclis’te kabul edildi. Vicdan sahibi herkes adaletsizliğe karşı çıkar. Devletin dini adalettir. Canlı olan her şeyin hakkı ve hukuku vardır. Demokrasi diyoruz, düşünce açıklamak suç oldu. Hangi reformdan bahsediyoruz? Önemli olan hukukun üstünlüğü. Hakimin vicdanı olmadan o ülkeye adalet gelmez. Saray’dan talimatla karar veriliyorsa o ülkeye adalet gelmez.

KHK’lar ile 125 bin 687 kişi ihraç edildi. Arkasından FETÖ borsası kuruldu. Paran varsa kimse sana dokunmaz. İyi mevkilerde damadı, kayınpederi olanlar dışarıya; garibanlar içeride kalabilir. Siyasi akrabaya göre adalet dağıtıyorlar. Eren Erdem 480 gündür, Osman Kavala 720 gündür hapiste.

PARAYA GÖRE ADALET DAĞITILIYOR

Garibanı içeri atarlar. Parana göre adalet dağıtılıyor, bu en büyük adaletsizliktir. Adalet yoksa can ve mal güvenliği yoktur. Herkesin mal varlığına el konulabilir. Evi hemen basılabilir. Adalet herkes içindir.

BU SEÇİMLERİ NEDEN YAPTINIZ?

Belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanması demokrasiye aykırıdır. Adaletin birinci kurallarından biri de demokrasidir, milletin iradesine saygı duymaktır. Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanları bir süre sonra yerlerine kayyım atandı. O zaman bu seçimleri neden yaptınız? Bu adaylar savcılıktan iyi hal kâğıdı aldı, YSK’da sorun çıkmadı, vatandaş çekti. Suçlularsa senin istihbarat örgütün var o zaman suçüstü yap. Kimse de sana bir şey demez. Demokrasiye aykırıdır, hangi partiden olursa olsun. Bizim çizgimiz adalet ve demokrasidir. Adalet bu kadar bozuk olduğu yerde ekonomi dikiş tutmaz.

SARAYDAKİLERİN KEYFİ YERİNDE

Saray sosyetesi meşhur bir sosyetedir. Sosyetenin başındaki ‘Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok’ diyor. Saraydakiler için doğrudur. Onun için iş arayacağım, KPSS’ye gireceğim ona da gerek yok. Hemen sizi özel bir yerden başlatılırsa sonra en güzel noktaya gelmişsiniz. Gariban vatandaşların çocuklarına ne olacak? Kendi çocukların için geçerli, sana destek verenler için geçerli Ama fakir fukara için geçerli değil.

MİLLET ETİ GRAMLA ALIYOR

Bunların kanundan, Anayasa’dan haberleri yok. İşsizlik emin olun ağır bir fatura olarak 82 milyonun önünde. Saray’dakilerin keyfi yerinde. Saray sosyetesinin mutfaktaki yangından haberi var mıdır? Bu millet eti gramla alıyor. Milletin çektiği acıyı biliyor mu? Üç gençten bir işsiz. İşsiz sayısı 8 milyonu aştı. Nerede bu sosyal devlet? Sosyal devlet yok, Saray devleti var.

MEMLEKETİ TEFECİLERE TESLİM ETTİLER

Millet işsizlikten bunalmış, ‘Hane başına düşen gelir üç kat arttı’ diyorsun. Milletin beş kuruşa ihtiyacı var. Bir ülke üretmez ve borçla geçinirse Trump’ın tweet’lerine muhattap olur. Memleketi tefecilere teslim ettiler. Yuları kaptırdılar. Yuları kaptırırsan atın nereye gideceğine yuları tutan karar verir. Arabada sigara içme diyor, alışveriş poşetinden para alıyorsun. Şimdi de sigara haramdır diyor. Beyefendi haramın ne olduğunu bilmez, kul hakkı yiyen adamdan haram anlaşılmaz.

KENDİ TOPRAĞINDAN KAÇAN NASIL KAHRAMAN OLUR?

Suudi Arabistan’da demokrasi var mı? Suudi Arabistan ve Türkiye, Suriye’de barış için silah gönderdiler. Suriye’yye demokrasi mi geldi, hayır. Süleyman Şah Türbesi’ni kendi topraklarımızdan çıkarmak zorunda kaldılar. Bunu da büyük bir başarı olarak satıyorsun. Kendi toprağından kaçan nasıl kahraman olur?

Ben Trump’la görüşürüm, heyetle görüşmem dedi. Görüştü. O masaya oturdu. Cumhurbaşkanlığı forsunun önünde ABD Başkan Yardımcısı ile eşit konuma oturdukları fotoğraf beni rahatsız etti. Mütekabiliyet dediğimiz bir kural vardır. Oturması gereken yer Fuat Oktay’ın karşısı. Erdoğan onu yanına oturtuyor çünkü ezik.