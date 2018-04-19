Kıçıldaroğlu'ndan Adaylık Sorusuna Cevap!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "aday olacak mısınız" sorusuna, "Haziran iyilerin galip geldiği ve kötülerin yenildiği bir aydır. Biz öyle görüyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "aday olacak mısınız" sorusuna, "Haziran iyilerin galip geldiği ve kötülerin yenildiği bir aydır. Biz öyle görüyoruz. Haziran'da söz veriyorum bu ülkeye huzur gelecek, barış gelecek, demokrasiyi getireceğiz. Benim adaylığıma gelince... Bizim partimizin bir özelliği vardır ben değil parti meclisimiz yetkili organlarımız belirlerler. Dolayısıyla biz önümüzdeki günlerde parti meclisini toplayacağız ve adayımızı belirlemiş olacağız" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı tartışmalarına, “Bizim partimizin bir özelliği var. Cumhurbaşkanı adaylarını ben değil o yetkili organlarımız belirler. Önümüzdeki günlerde parti örgütünü toplayacağız, adayımızı belirmemiş olacağız” diyerek açıklama getirdi.Son dakika... Kılıçdaroğlundan flaş adaylık açıklaması

Kılıçdaroğlu, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemesiyle ilgili sorulara ise yanıt vermedi.

Amcasının İçerenköy Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’ya hareketinden önce Sabiha Gökçen Havalimanı’nda basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında Haziran vurgusu yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

HAZİRAN’DA BU ÜLKEYE HUZUR GELECEK

“Haziran’da seçimleri gerçekleştireceğiz. Haziran güzel bir ay. Aydınlık bir ay Haziran. Karanlığın az ama aydınlığın en fazla olduğu bir ay. Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur. Aynı zamanda kirazların bol olduğu bir aydır. Hepinize iyi Haziran’lar diliyorum. Bunu da ifade edeyim. Haziran’ın bir başka özelliği, Haziran iyilerin galip geldiği ama kötülerin yenildiği bir aydır. Biz Haziran’ı böyle görüyoruz. Haziran için mücadele edeceğiz.”

“Bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye huzuru, bu ülkeye kardeşliği ve barışı getireceğiz. Bu ülkenin gerilimlerden büyük acılar çektiğini hepimiz biliyoruz. Herkes evinde neredeyse televizyon izlemekten bile korkuyor. Haziran’da söz veriyorum, bu ülkeye huzur gelecek, barış gelecek, ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak ve hepimiz evimizde huzur içinde oturacağız. Demokrasiyi getireceğiz, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız.”

ADAYI PARTİ BELİRLER

“Benim adaylığıma gelince, bizim partimizin bir özelliği var. Cumhurbaşkanı adaylarını ben değil o yetkili organlarımız belirler. Önümüzdeki günlerde parti örgütünü toplayacağız, adayımızı belirmemiş olacağız. Hepinize iyi haziranlar diliyorum.”

HERKESİ HAZİRAN AYINDA BEKLİYORUZ

“Diğer parti liderleri ile görüşeceğiz. Şunu açık ve net söyleyeyim: Kim demokrasiden yana ise, tek adam rejimine karşı ise, Türkiye’de demokrasi olsun, huzur olsun, insanlar düşüncelerini özgürce ifade etsinler diyorlarsa, söylesin diyorlarsa, herkesi Haziran ayında bekliyoruz.”