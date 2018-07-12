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Kibariye: Kofti bir durum yok

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Kibariye: Kofti bir durum yok
Eşi Ali Küçükbalçık’ın ihanet haberleri nedeniyle evliliği bitme noktasına gelen Kibariye, zor günleri geride bıraktı.

Eşi Ali Küçükbalçık’ın ihanet haberleri nedeniyle evliliği bitme noktasına gelen Kibariye, zor günleri geride bıraktı. Ünlü şarkıcı, eşi ve kızıyla tatil için Bodrum’daki evine gitti.

Önceki gün market dönüşü habercilerle karşılaşan Kibariye, şunları söyledi: “Ben Ali’nin çapkınlık yaptığını gözlerimle görmedim. Bu göz görecek, ben yakalayacağım biriyle ya da siz çekeceksiniz, o zaman devam ettirmem. Ama görmedim. Böyle bir şey olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Ben mutluyum, çocuğum mutlu, babası var kızımın. Kofti bir durum yok!”

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