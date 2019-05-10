Khloe'nin kalbini kırdılar!

Önceki günlerde gerçekleştirilen MET Gala'nın yankıları sürmeye devam ediyor.

New York'ta Metropolitan Müzesi'ne gelir sağlamak için düzenlenen MET Gala'ya katılım ücreti 35 bin dolar. 35 bin doları veren herkes ise gecceye katılamıyor, katılım için davet edilmek gerekiyor. Bu yıl MET Gala'da, 71 yıllık tarihinin en fazla tutarı olan 15 milyon dolarlık bir gelir sağlandı.

ABD'li reality show yıldızı Khloe Kardashian'ın ise 'üçüncü sınıf ünlü' sayılarak geceye davet edilmediği ortaya çıktı. Kardeşlerinin pahalı kıyafetlerle gecede boy göstermesi Khloe'nin ise davet edilmemesi çok üzüldüğü kalbi kırıldığı öğrenildi.