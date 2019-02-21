Khloe Kardashian'a büyük ihanet!

Skandallarıyla gündemden düşmeyen Kardashian'lar aldatma olayıyla çalkalanıyor. Evet aldatma olayının kahramanları Khloe Kardashian ve NBA yıldızı Tristan Thompson.

Daha önce defalarca bu tarz haberler çıkmıştı ama çift bunları dedikodu olarak adlandırıp, ilişkiye devam etmişti.

Khloe Kardashian, doğuma günler kala erkek arkadaşının kendisini 2 kadınla aldattığını öğrenmiş ama bebeklerinin hatrına sevgilisini affetmiş ve çift barışmıştı.

Ancak Thompson, Kardashian'ı tekrar aldattı. Bu kez aldattığı isim ise ailenin çok yakından tanıdığı bir isimdi.

Thompson ile yasak ilişki yaşayan kişinin, Khloe'nin kardeşi Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods olduğu ortaya çıktı.

Woods daha önce Tristan Thompson ve Khloe Kardashian ile hep aynı ortamlardaydı ve sürekli ailenin içerisinde olan bir isimdi.

Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşının ihaneti ile sarsıldığı ve ablasına yapılanlar karşısında çok üzüldüğü iddia edildi. Kylie Jenner'ın Jordyn Woods'u tamamen sildiği ve arkadaşlığını bitireceği de belirtildi.

Khloe Kardashian ise olayla ilgili yorumda bulunmadı ancak Instagram'da yaptığı hikayesinde "Eğer dostluğunuz 7 seneden fazla sürüyorsa o sizin dostunuz değil artık ailenizdir" diyerek imalı mesaj verdi.