  • BIST 102.749
  • Altın 227,728
  • Dolar 5,3057
  • Euro 6,0226
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİstanbul'da yoğun sis nedeniyle deniz seferleri iptal edildi

Khloe Kardashian'a büyük ihanet!

»
Khloe Kardashian'a büyük ihanet!
Skandallarıyla gündemden düşmeyen Kardashian'lar aldatma olayıyla çalkalanıyor. Evet aldatma olayının kahramanları Khloe Kardashian ve NBA yıldızı Tristan Thompson.

Daha önce defalarca bu tarz haberler çıkmıştı ama çift bunları dedikodu olarak adlandırıp, ilişkiye devam etmişti.
Khloe Kardashian, doğuma günler kala erkek arkadaşının kendisini 2 kadınla aldattığını öğrenmiş ama bebeklerinin hatrına sevgilisini affetmiş ve çift barışmıştı.
Ancak Thompson, Kardashian'ı tekrar aldattı. Bu kez aldattığı isim ise ailenin çok yakından tanıdığı bir isimdi.

Thompson ile yasak ilişki yaşayan kişinin, Khloe'nin kardeşi Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods olduğu ortaya çıktı.

Woods daha önce Tristan Thompson ve Khloe Kardashian ile hep aynı ortamlardaydı ve sürekli ailenin içerisinde olan bir isimdi.
Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşının ihaneti ile sarsıldığı ve ablasına yapılanlar karşısında çok üzüldüğü iddia edildi. Kylie Jenner'ın Jordyn Woods'u tamamen sildiği ve arkadaşlığını bitireceği de belirtildi.

Khloe Kardashian ise olayla ilgili yorumda bulunmadı ancak Instagram'da yaptığı hikayesinde "Eğer dostluğunuz 7 seneden fazla sürüyorsa o sizin dostunuz değil artık ailenizdir" diyerek imalı mesaj verdi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Cebinde akrep var"21 Şubat 2019 Perşembe 09:13
  • Reklam filminden rekor ücret aldılar20 Şubat 2019 Çarşamba 17:31
  • "Ben zaten seksiyim"20 Şubat 2019 Çarşamba 17:14
  • Bu samimiyet dedikodulara yol açtı20 Şubat 2019 Çarşamba 17:08
  • Victoria secret meleği üstsüz sokağa çıktı20 Şubat 2019 Çarşamba 16:05
  • Fahriye'nin doğallığına bayıldılar20 Şubat 2019 Çarşamba 15:38
  • Itır neden hüngür hüngür neden ağladı20 Şubat 2019 Çarşamba 13:52
  • Tarkan kese'nin ağzını açtı20 Şubat 2019 Çarşamba 13:28
  • Şeyma iddialı konuştu20 Şubat 2019 Çarşamba 11:01
  • Nesrin, Dünya'nın en zor dillerine merak sardı20 Şubat 2019 Çarşamba 07:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim