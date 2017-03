KHK ile program yasaklanmamalı

Mehmet Yakup Yılmaz yazdı



Ben diyorum ki; beğenin ya da beğenmeyin, izdivaç programı bile olsa KHK (kanun hükmünde kararname) ile televizyonda program yasaklanmasına itiraz etmeliyiz.

Başta Ali Eyüboğlu olmak üzere kalabalık bir koro “Okuduğunu anlamıyorsun” diyor bana.

Oysa Ali’nin yazdığı da çok açık; “Atılacak tek adım bu” diyor KHK ile program yasaklanması için.

Destekliyor yani bunu...

Aksini düşünüyorsa oturur yazar, KHK ile evlilik programlarının yasaklanmasına açıkça itiraz eder.

Benim dediğim açık; Bugün evlilik programlarının yasaklanmasına alkış tutarsanız, yarın öbür gün KHK ile dizi yasaklanmasının da önünü açmış olursunuz.

Ne diyor Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş; “Bu programlar örfümüze, geleneğimize, inançlarımıza, Türk aile yapısına, Anadolu topraklarının kültürüne uygun olmayan şeylerdir.”

Yarın öbür gün bu cümle çok rahat ‘beğenmediğiniz’ bir dizi için de kurulamaz mı?

“Ecdadımızı kötülüyor” diyerek zamanında protesto edilen “Muhteşem Yüzyıl” bugün yayınlanıyor olsa belki de KHK ile yasaklanacaktı, düşünsenize...

“Aşk-ı Memnu”, “Türk aile yapısına uymuyor” denilerek KHK ile bitirilecekti...

Televizyon yayıncılığında kuralları belirleyen kurumun adresi bellidir; RTÜK.

RTÜK’ün de yayına çıkmadan programları denetleme yetkisi yoktur.

Yayınlanmış programları denetleyerek, ihlal varsa ceza yazar.

Geçen ay yazdım; RTÜK kanalıyla evlilik programlarını bitirecek tek şey para cezalarıdır.

Ağır para cezaları kesilirse, kanallar “Astarı yüzünden pahalıya geliyor” diyerek vazgeçerler ancak bu programlardan...

Evlilik programlarına ‘ağırlaştırılmış’ ceza

Benim geçen ay yazdığım şeyi önceki gün RTÜK hayata geçirdi, evlilik programları için kanallara ‘ağırlaştırılmış’ ceza kesti.

Daha önceki ceza, kanalların aylık reklam gelirinin yüzde 1’i şeklinde uygulanıyordu.

Önceki gün evlilik programları yüzünden 6 kanala kestiği cezada RTÜK bu oranı yüzde 1’den yüzde 2’ye çıkardı.

Bu yüzde 100 zam demek ve çok ağır bir ceza.

Şubat ayında reklam geliri 30 milyon lira olan bir kanalın 600 bin lira ceza ödemesi demek bu...

Kanal bu cezayla evlilik programından elde ettiği gelirin 600 bin lirasından oldu.

Yıl içinde böyle 6-7 ceza daha yerse zaten kanalın o programı sürdürebilmesine

imkan yok.

Çünkü RTÜK’e ödeyeceği ‘ağırlaştırılmış’ ceza da izdivacın gider kalemine yazılacak ve program eksiye düşecek.

Ben mayıs-haziran gibi böyle ağırlaştırılmış bir-iki ceza daha bekliyorum kanallara...

Böylece bu sezon izdivaçlardan zarar etmiş olacaklar.

Yeni yayın döneminde bu formatları akıllarından bile geçiremeyecek duruma gelecekler.

Kanallar eksiye düştükleri hiçbir programı devam ettirmezler.

Yapma Esra...

Esra Erol, benim sevdiğim ve programlarına verdiği emeği her zaman alkışladığım bir arkadaşım.

Ama her seferinde yaptığı “Ben bu programı bırakacağım. Ben bu çamurun içinde yer almam” türünden açıklamaları inandırıcılığını kaybetti artık.

Fox TV’de olduğu yıllardan beri evlilik programı sunmayacağını söylüyor, hatta o dönemde ufak çaplı bir değişikliğe bile gitmişti.

Ama baktı olmuyor, yeniden ‘hard core’ izdivaca döndü, hatta üzerine bir de atv’ye transfer oldu.

İstemiyorsan yapma sevgili Esra...

Kimse silah zoruyla sana bu programı yaptırmıyor.

Bu tartışmalar yeni değil ki. Bu kadar nefret ettiysen işten, keşke sezon başında sözleşmeni uzatmasaydın, “Ben bu işi yapmak istemiyorum” deseydin.

Günlük

80-100 bin lira para kazanıyorsunuz, sonra kalkıp yok “Bu işi yapmayacağım”, yok “Çamurla yaşayamam” falan diyorsunuz...

Lütfen yapma Esra... Ya işi bırak ya sessiz kal...

Finale 360 dakika

İtiraf edin, maç 2-1’ken ve Beşiktaş 10 kişiyken, “Eyvah yine mi bir Beşiktaş kabusu yaşayacağız” diye herkesin yüreği ağzındaydı...

Neyse ki maçı 3-1’e getirdi de taraftarını rahatlattı Beşiktaş.

4-1’le de Olympiakos’u eleyip turu geçmeyi başardı.

Olmaz olmaz demeyin...

Final için 360 dakika var sadece.

Bu turu da geçerse yarı final oynayacak Beşiktaş. Sonrası Stockholm zaten...

Tebrikler Beşiktaş, tebrikler Şenol Güneş...

