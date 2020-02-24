Kesinlikle Girmeyin

AFAD İran da geçekleşen 5.9 şiddetindeki depremin ardından 66 tane artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

İşte AFAD'ın açıklaması...

"Alınan bilgilere göre, enkaz altında kalan vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmış, barınma ve iaşe ihtiyacının karşılanmasına yönelik iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır. AFAD tarafından 1160 adet 16,5 metrekare çadır, 264 adet 28 metrekare çadır, 20 adet 12 metrekare genel maksat çadırı, 6 bin 120 battaniye, 616 yatak, 360 yastık-çarşaf takımı ve 1200 ısıtıcı olay bölgesine sevk edilmiştir.Hasar gören köylerde çadır kurulumuna başlanmıştır. Meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahır yıkılmış, 694 yapı ağır hasar almıştır. Bugün saat 19.00'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrası, an itibarıyla can kaybı ve yaralanmaya yönelik olumsuz durum ihbarı olmadığı öğrenilmiştir. İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi (AADYM), Başkale Kaymakamlığında kurulmuş olup sürecin sevk ve idaresi buradan yapılmaktadır."