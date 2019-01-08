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"Kesin bende aldatıldım"

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"Kesin bende aldatıldım"
YouTuber Gökçe Yıldırım, eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin, kendisini birlikte çalıştığı İrem Derici ile aldattığını iddia etti. İrem Derici’nin eski eşi Rıza Esendemir, Twitter hesabından, "Kesin ben de aldatıldım" mesajını paylaştı.

İrem Derici’nin yeni sevgilisi Ataberk Özdene ile görüntü vermesinden sonra deyim yerindeyse ortalık karıştı. YouTuber Gökçe Yıldırım, eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin, kendisini birlikte çalıştığı İrem Derici ile aldattığını iddia etti. 

Yıldırım, ''İrem sevgilimi elimden almak için aylarca uğraştı. Yazışmalarını yakaladım. İrem Ataberk'e 'Sana ölüyorum, aşığım. Bana gel, benim ol' yazıyordu. Üzüntüden sağlığım bozuldu.'' dedi. İrem Derici, çıkan haberlerin ardından açıklama yaparken, şarkıcının eski eşi Rıza Esendemir'den olay bir gönderme geldi.

İrem Derici-Ataberk Özdene-Gökçe Yıldırım cephesinde yaşananlara, şarkıcının eski eşi Rıza Esendemir'den olay bir yorum geldi. Rıza Esendemir, Twitter hesabından, "Kesin ben de aldatıldım" mesajını paylaştı.

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