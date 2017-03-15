  • BIST 89.803
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,7305
  • Euro 3,9664
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

'Kesik el' cinayetine müebbet hapis

»
'Kesik el' cinayetine müebbet hapis
İzmit'te, 21 yaşındaki Nuran Dutlu'yu dövüp, iple boğduktan sonra ellerini keserek cesedini yol kenarına atan Muhammet Yıldız müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

 İzmit- Kandıra yolunun Çayırköy mevkiinde hunharca öldürülen Nuran Dutlu’nun katil zanlısı Muhammet Yıldız ile kız arkadaşı Sertaç Özer karar duruşmasına çıktı.

Yıldız, Nuran Dutlu’yu 5 bin TL’lik borcunu ödememesi nedeniyle Bursa’da iple boğarak öldürdüğünü, ellerini kestiğini, cesedi ise Kandıra yolunda attıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, Yıldız’ı yağma suçunu işlemek amacıyla canavarca hisle eziyet çektirmenin ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı suç işlemesi nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yıldız ayrıca yağma suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sertaç Özer ise suç delillerini gizlemek suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, tutuklama tarihi gözetilerek tahliyesine karar verildi. Suçu bildirmeme suçundan yargılanan Arif Çamur ve Mustafa Barış Yurtsever 1’er yıl hapis, Vedat Ay 5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, suça yardımcı olduğu iddia edilen Serkan Altıok hakkında delil olmaması nedeniyle beraat etti.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 'Kesik el' cinayetine müebbet hapis15 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Türk hacker Hollanda’yı hackledi!..15 Mart 2017 Çarşamba 12:09
  • Türkiye'den AB'yi sarsacak açıklama!15 Mart 2017 Çarşamba 11:46
  • Mayın taramasında patlama meydana geldi!15 Mart 2017 Çarşamba 11:44
  • Yunanistan'daki 3 darbeci asker kayıp!15 Mart 2017 Çarşamba 11:37
  • Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf' iddiası!15 Mart 2017 Çarşamba 11:36
  • 15 milyar dolarlık anlaşma..13 Mart 2017 Pazartesi 15:38
  • Dünya ayakta! Açıklamalar peş peşe geliyor.Önce NATO şimdi de AB!13 Mart 2017 Pazartesi 15:17
  • Almanya'da 'Çifte vatandaşlık sona ersin' talebi!13 Mart 2017 Pazartesi 15:14
  • Asker teröristlerin geçiş güzergahını yerle bir etti!13 Mart 2017 Pazartesi 14:44
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim