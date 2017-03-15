'Kesik el' cinayetine müebbet hapis

İzmit'te, 21 yaşındaki Nuran Dutlu'yu dövüp, iple boğduktan sonra ellerini keserek cesedini yol kenarına atan Muhammet Yıldız müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmit- Kandıra yolunun Çayırköy mevkiinde hunharca öldürülen Nuran Dutlu’nun katil zanlısı Muhammet Yıldız ile kız arkadaşı Sertaç Özer karar duruşmasına çıktı.

Yıldız, Nuran Dutlu’yu 5 bin TL’lik borcunu ödememesi nedeniyle Bursa’da iple boğarak öldürdüğünü, ellerini kestiğini, cesedi ise Kandıra yolunda attıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, Yıldız’ı yağma suçunu işlemek amacıyla canavarca hisle eziyet çektirmenin ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı suç işlemesi nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yıldız ayrıca yağma suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sertaç Özer ise suç delillerini gizlemek suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, tutuklama tarihi gözetilerek tahliyesine karar verildi. Suçu bildirmeme suçundan yargılanan Arif Çamur ve Mustafa Barış Yurtsever 1’er yıl hapis, Vedat Ay 5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, suça yardımcı olduğu iddia edilen Serkan Altıok hakkında delil olmaması nedeniyle beraat etti.