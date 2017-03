Kerkük’te silahlar konuşur

Celal Talabani’nin IKBY Partisi’nin Kerkük sokaklarına Kürt bayrağı asmasının ardından çatışma çıktı. Türkmenler de kendi bayraklarını asmaya hazırlanıyor

Irak’ın Kerkük kentinde bayrak krizi tırmanıyor. Celal Talabani’nin partisi IKBY’nin talimatıyla Nevruz Bayramı’nda kente asılan Kürt bayrakları, artık kentteki bütün kamu kurumlarına asılacak. Kürt üyelerin ağırlıkta olduğu Kerkük İl Meclisi, Kerkük’te Kürt Vali Necmeddin Kerim’in istediği bayrak düzenlemesini Türkmen ve Arap üyelerinin boykot ettiği oylamada kabul etti. Karar Bağdat’ta tepkiyle karşılandı.

Irak hükümeti, Kerkük’te sadece Irak bayrağının asılması gerektiğini belirtti. Kerkük Valiliği’ne gönderilen yazıda “Kentiniz federal hükümet ve anti merkeziyetçi yönetime bağlıdır. Bu nedenle orada sadece Irak bayrağının asılması gerekiyor” denildi.



‘KARAR TEK TARAFLI ALINDI’

Karara kentteki Türkmenler de tepkili. Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak'ın haberine göre Irak Türkmen Cephesi lideri Erşad Salihi, kararın tek taraflı alındığını söyledi: “Kerkük Vilayet Meclisi’nde hassas konularda kararlar çoğunlukla değil, uzlaşmayla alınırdı. Ancak bu kez oylama yapıldı. 41 sandalyeli Meclis’te 26 Kürt, 9 Türkmen, 5 de Arap vekil var. Çoğunluk Kürtlerde olduğu için bu karar çıktı. Bu işi Barzani grubundan çok Talabani’ye bağlı gruplar yapıyor. Kerkük Kürt bölgesinin bir parçası değil ki orada Kürdistan bayrağının dalgalanması yasallaşsın. Birleşmiş Milletler, Bağdat yönetimi, Türkiye Kerkük’te Kürdistan bayrağının asılmasına tepki gösterdi. Ancak tepkiden çok şu anda icraata ihtiyacımız var. Mutlaka biz de yasal haklarımızı kullanacağız. Federal Anayasa Mahkemesi’ne kararın iptali için başvuracağız.”

‘ÇATIŞMA ÇIKTI’

Erşad Salihi, Türkmen Cephesi’nin de tepki çeken karara karşı Kerkük sokaklarına Türkmen bayrağı asma kararı aldığını açıkladı: “Bunun neticesinde çatışmalar yaşanabilir. Bunun sorumluluğu da Kürt vali Necmeddin Kerim’dedir. Bazı olaylar bizim kontrolümüzde ancak bazıları değil. Musalla Lisesi’nde Türkmen öğrenciler bayrak asınca gerilim yaşandı. Kerkük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde de Türkmen ve Kürt öğrenciler arasında çatışma yaşandı.” Salihi “Daha fazla çatışma bekliyor musunuz?” sorusuna, “Kesinlikle. Her an her şey olabilir.

Kürt silahlı grupları Kerkük sokaklarında dolaşıyor” cevabını verdi. Salihi kentteki son durumuysa şu sözlerle değerlendirdi: “Kerkük’te konuşursa sadece silahlar konuşur. Silahsız olan bir milletin neyi olur ki, bir tek basın üzerinden sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Biz burada Türk olmanın faturasını ödüyoruz.”

IKBY bayrağının kamu binalarında kullanılmasının oyçokluğuyla kabul edilmesinin ardından Kerkük Şehir Konseyi’nin Kürt üyeleri, kararı kutlamak için ‘selfie’ çekti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ENDİŞELİYİZ

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük vilayet meclisinin İKBY bayrağının tüm resmi dairelerde Irak bayrağı ile asılması kararına ilişkin açıklamasında “Kabul edilmesini doğru bulmuyor ve endişeyle karşılıyoruz” ifadesini kullandı. Kararın tek taraflı alındığı belirtilen açıklamada, “Farklı kimliklere mensup Irak vatandaşlarının ortak varlığı olan Kerkük’ün statüsüyle ilgili tek taraflı adımlarda ısrarcı olunması uzlaşı, diyalog ve anayasal süreçlere bağlılık kavramlarına zarar verecektir. Bu tür yaklaşımlar, ülkede kalıcı güvenlik ve istikrar çabalarını da olumsuz etkileyecektir. Irak’ın geçmekte olduğu kritik süreçte tarafların sağduyu ve sorumlulukla hareket etmesi gerekmektedir” denildi.