Kerimoğlu seçim startı verdi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)’nin Bakırköy Belediye Başkanı adayı olarak açıklanan mevcut başkan Dr. Bülent Kerimoğlu 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz günlerde toplanan CHP Parti Meclisi toplantısında İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı olarak ismi açıklanan Dr. Bülent Kerimoğlu Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda Bakırköylülerle buluştu. Dr. Bülent Kerimoğlu, kendisini aday gösteren CHP Yönetimi ve desteklerini sürdüren Bakırköylülere teşekkür ettiği konuşmasında “Eşit ve Adaletli yönetime gönül verdik, her zaman sizlerle yan yana yürüdüğümüz için tekrar belediye başkan adayınızım.” dedi.

Sadece Bakırköy’ü değil İstanbul’u tüm ilçeleriyle kazanacaklarını dile getiren Kerimoğlu: “Bakırköyümüzü yüzde 70’lerin üstünde bir oy oranı ile alacağımıza sizlerin desteği ile güveniyorum. Martın sonunda baharın gelişi ile Bakırköy’de başlattığımız işgallere dur deme kararlılığını, ihanet ettikleri İstanbul geneline yayacağız. Bakırköy’ün en işlek caddeler üzerindeki sağlıksız büfeleri yıktık, sanatçılar parkını kurduk, sahilde yapılan ranta göz yummadık. Tüm bunları yaparken yurttaşlarımızın desteğini her zaman hissettik. 2014 seçimlerini kazandığımızda CHP rozetini çıkardım ama Atatürk rozetini asla çıkarmadım. Atatürkçü, aydın, halkçı, kamucu belediyecilik anlayışımızdan ödün vermedik.” açıklamalarında bulundu.

Önümüzdeki günlerde Bakırköy için ikinci 5 yıllık çalışmaları ve geliştirilecek projeleri ayrıca açıklayacağının müjdesini veren Kerimoğlu, Bakırköy’ü daha iyi yerlere getirebilmek için yoğun gayret içerisinde olacaklarını dile getirdi. Kerimoğlu, meydanı dolduran kalabalığa çiçeklerle teşekkür ederek yoğun ilgi arasında meydandan ayrıldı.