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KERİMCAN KAMAL, SELİN CİĞERCİ’NİN DÜĞÜNÜNE KATILAN ÜNLÜLERE TEPKİ GÖSTERDİ!

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KERİMCAN KAMAL, SELİN CİĞERCİ’NİN DÜĞÜNÜNE KATILAN ÜNLÜLERE TEPKİ GÖSTERDİ!
Selin Ciğerci, iki yıldır birlikte olduğu bir dönem futbolcu olan Gökhan Çıra ile Beşiktaş'ta bulunan bir otelde dünyaevine girdi. Ciğerci'nin düğününe giden ünlülere ise Doğa Rutkay'ın eşi Kerimcan Kamal sert çıktı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve genç futbolcu Gökhan Çıra, çok sayıda davetlinin katıldığı görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Ciğerci’nin düğünü sosyal medyaya da damga vurdu. Doğa Rutkay’ın eşi Kerimcan Kamal, sosyal medya hesabından Selin Ciğerci’nin düğününe katılan ünlü isimleri eleştirdi.

“BU NASIL BİR RİYA”

Doğa Rutkay’ın eşi Kerimcan Kamal açıklamasında “Bu nasıl bir riya ki bir transseksüel şarkıcının düğününde görünmek için neredeyse tüm magazin dünyası akın ediyor. Ama LGBT yürüyüşünde cinsel özgürlüğü savunan insanlar sokakta dayaktan kırılırken eşcinsel ya da değil hiçbir ünlünün çıtı çıkmıyor?” ifadelerini kullandı. Kerimcan Kamal’ın yaptığı bu eleştiriye takipçilerinden destek geldi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Selin Ciğerci'nin düğününe yakın dostu Demet Akalın da eski eşi Okan Kurt'la birlikte katıldı. Alişan ve eşi Buse Varol, Işın Karaca gibi ünlü isimler de Ciğerci'yi yalnız bırakmadı.

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