Kerimcan Durmaz'dan Caner Çalışır itirafı

Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden DJ ve sosyal medya fenomeni olan Caner Çalışır hakkında konuştu. Vefatın ardından ilk kez açıklama yapan Durmaz, küs olduğu arkadaşıyla ilgili pişmanlığını dile getirdi

DJ'lik yapan sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, geçtiğimiz hafta çoklu organ yetmezliğine bağlı geçirdiği kalp krizi nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybetti.

Vefatından önce Caner Çalışır'ın bir arkadaşına, "Kerimcan'ı da sildim. Yanımda kalan çocuk da gitti, tek başıma kaldım yine. Cemal Can (Canseven),bak gelsin de çok özledim onu, tek başıma hiç bırakmazdı beni." mesajlarını attığı ortaya çıktı.

Arkadaşının vefatından sonra ilk kez içini döken Durmaz, "İnanamıyorum hala. Altı yıldır en güzel anılarımı geçirdiğim arkadaşım, 'dostum' dediğim insan artık yok. Buna alışabilmek çok zor" dedi.

Durmaz sözlerini şöyle sürdürdü: Caner ile son iki ay birbirimize kırgındık. Küsüp barışabiliriz normal arkadaşlar gibi. Biz düşman değildik. Hala arkadaştık ama sadece birbirimize kırgındık. Asla böyle olsun istemezdim. Onunla küs ayrılmak istemezdim ama böyle oldu.

O kadar çok konuştular ki, boş boş. Aslı astarı olmayan haberler çıktı. Söylenenler beni rahatsız etti. Görmek istemedim, telefondan uzaklaştım. Bir yerlere çıkacak, açıklama yapacak gücüm yoktu. Zaman her şeyin ilacı. Hayat ne kadar gerçekse, maalesef ölüm de o kadar gerçek.

Çok zor bir durum. Her şeyi birlikte yaptığın arkadaşının öldüğünü düşün, çok zor. Acımızı deşmeyin. Ona dua edin, tek ricam bu. Ölünün arkasından dedikodu yapmayın. Çok ucuz görünüyorsunuz çünkü. Bana destek olanlara teşekkür ediyorum.

CANER ÇALIŞIR HAKKINDA

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlendikten sonra DJ'liğe adım atan Caner Çalışır, O Hayat Benim, Ulan İstanbul ve Kiraz Mevsimi gibi dizilerde de rol aldı. Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmıştır. Çalışır, son olarak Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yaptı.

Kaynak: (Habertürk)