Kerimcan Durmaz ayda 18 bin TL ödeyecek

Geçtiğimiz yıl uçak tuvaletindeki talihsiz görüntüsü sonrası tepkilerin odağında yer alan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Beykoz Acarkent'ten taşındı.

Kerimcan Durmaz'ın, uçak tuvaletinde yaptığı skandal paylaşımın ardından Acarkent sitesi sakinleri tarafından istenmediği haberleri ile gündeme gelmişti. Bir süre New York'ta kalan Kerimcan Durmaz, 25 bin TL kira ödediği villasından ayrıldı. Demet Akalın ile komşu olan ve müstehcen paylaşımından sonra ünlü şarkıcıyla da arası bozulan 25 yalındaki sosyal medya fenomeninin yeni adresi Trump Towers oldu. Kerimcan Durmaz, rezidansın 26'ıncı katında bulunan 2+1 evi için aylık 18 bin TL kira ödeyecek.