Kerimcan Durmaz'ın, uçak tuvaletinde yaptığı skandal paylaşımın ardından Acarkent sitesi sakinleri tarafından istenmediği haberleri ile gündeme gelmişti. Bir süre New York'ta kalan Kerimcan Durmaz, 25 bin TL kira ödediği villasından ayrıldı. Demet Akalın ile komşu olan ve müstehcen paylaşımından sonra ünlü şarkıcıyla da arası bozulan 25 yalındaki sosyal medya fenomeninin yeni adresi Trump Towers oldu. Kerimcan Durmaz, rezidansın 26'ıncı katında bulunan 2+1 evi için aylık 18 bin TL kira ödeyecek.
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- Kerimcan Durmaz ayda 18 bin TL ödeyecek
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Kerimcan Durmaz ayda 18 bin TL ödeyecek
Geçtiğimiz yıl uçak tuvaletindeki talihsiz görüntüsü sonrası tepkilerin odağında yer alan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Beykoz Acarkent'ten taşındı.
Etiketler: Kerimcan Durmaz
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- 12:50 - Kerimcan Durmaz ayda 18 bin TL ödeyecek
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- 11:40 - Arkeolog Merve'nin intihar mektubundan: Ben yapmadım, masumum, her yerde kameralar var, izleyince göreceksiniz
- 11:30 - Fransa, Ortadoğu'ya uçak gemisi gönderiyor
- 11:11 - Türk bilim insanı Betül Kacar, evrende yaşamın izlerini araştırmak için oluşturulan NASA ekibine kabul edildi
- 11:03 - Barış Pınarı'ndan acı haber: 3 asker şehit oldu
- 10:50 - O Mektupta Ne Yazıyor?
- 10:46 - Berrak Tüzünataç: "Evde çıplak gezmek gibi..."
- 10:30 - Bekaretini Satışa Çıkardı
- 16:40 - Aslı Baş Davasında Flaş Karar
- 16:36 - Polis Fettah Tamince Ulaşamadı
- 16:32 - Comolli İstifa Etti
- 16:18 - Erdoğan: İkinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık
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