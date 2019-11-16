Arzu-Ömer Sabancı’nın küçük oğlunun adı aşk iddialarına karıştı. Halil Kalmuk'un haberine göre Kerim Sabancı ve Deren Talu bir süredir flörtleşiyor.İkilinin bir gece kulübünde eğlenirken yakınlaştığı konuşuluyor.
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KERİM SABANCI VE DEREN TALU AŞK MI YAŞIYOR?
Posta Gazetesi'nden Halil Kalmuk'un haberine göre Kerim Sabancı ve Deren Talu flörtleşiyor.
Etiketler: Dern Talu, Yen, Elbise, Sosyal Medya, Olay, kerim sabancı, ömer sabancı, arzu sabancı, gelin, aşk, flört
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