KERİM SABANCI VE DEREN TALU AŞK MI YAŞIYOR?

Posta Gazetesi'nden Halil Kalmuk'un haberine göre Kerim Sabancı ve Deren Talu flörtleşiyor.

Arzu-Ömer Sabancı’nın küçük oğlunun adı aşk iddialarına karıştı. Halil Kalmuk'un haberine göre Kerim Sabancı ve Deren Talu bir süredir flörtleşiyor.İkilinin bir gece kulübünde eğlenirken yakınlaştığı konuşuluyor.