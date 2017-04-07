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Kerem Tunçeri: Çağla ile sorun yok!

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Kerem Tunçeri: Çağla ile sorun yok!
Kerem Tunçeri, Çağla Şıkel’in, kendisiyle pişti olmamak için Bengü’nün yaş gününe gitmediği haberine yanıt verdi

 Bengü’nün geçtiğimiz günlerdeki yaş günü partisine katılan basketbolcu Kerem Tunçeri, önceki gün Akmerkez’deydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan basketbolcu, kendisine yöneltilen sorular karşısında gerildi. Tunçeri, aylar önce adı aşk dedikodularına karışan Çağla Şıkel’in kendisiyle pişti olmamak için partiye katılmadığı iddiasına açıklık getirdi: “Bengü ile samimiyetim yok. Başka bir arkadaşımızın yanına gitmiştik, partide olmam tesadüftü.”Basketbolcu, Şıkel ile aralarının açık olup olmadığıyla ilgili de “Çağla ile sorun yok, kendisi arkadaşım” diye konuştu.

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