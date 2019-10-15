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KEREM BURSİN'İN SÖZLERİ NİLPERİ'Yİ KIZDIRDI!

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KEREM BURSİN'İN SÖZLERİ NİLPERİ'Yİ KIZDIRDI!
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün yaptığı espriyle eski rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya’yı kızdırdı. Bürsin, ‘Nilperi, öpüşme sahnesi öncesi soğanlı dürüm yiyordu’ deyince Şahinkaya’nın tadı kaçtı.

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün verdiği bir röportajla eski rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı kızdırdı. Bürsin, "Nilperi; öpüşme sahnesi öncesi soğanlı, sarımsaklı dürüm yeyip sonra da 'Gel beni öp' diyordu" açıklamasıyla olay yaratmıştı.

DÜRÜM SOĞANSIZDI!

Gözlerin çevrildiği Şahinkaya'dan yanıt gecikmedi. Güzel oyuncu dün şu açıklamayla Bürsin'e üstü kapalı sitem etti: "Öpüşme sahnesi öncesi tavuk dürüm geldi. İçinde soğan, sarımsak yoktu. Fakat Kerem'le aramızda espri olarak öyle kaldı. O dürümü de Kerem'le yedik."

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