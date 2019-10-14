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KEREM BÜRSİN: SARIMSAK YİYİP ÖPMEMİ İSTİYORDU!

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KEREM BÜRSİN: SARIMSAK YİYİP ÖPMEMİ İSTİYORDU!
Oyuncu Kerem Bürsin, YouTube'da Zeynep Ocak'ın sunduğu ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programında çarpıcı açıklamalar yaptı..

KEREM BÜRSİN YAPTIĞI AÇIKLAMALARLA ŞAŞIRTTI

‘Güneşi Beklerken’ dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir’le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu.

“GEL BENİ ÖP”

Öte yandan ‘Yaşamayanlar’daki partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da “Gel beni öp” diyordu.

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“İÇİNCE SOYUNUYORUM”

Amerika-Teksas’taki okulumda çok popülerdim. Bana ‘Turkish cowboy’ diyorlardı. Filmlerde gördüğümüz klasik bir Amerikan lisesi hayatım oldu. Amerikan futbolu oynadım, cheerleader (amigo kız) manitam da oldu.Üniversitede Ally adında bir sevgilim vardı. Evine gittik, ailesi ile tanıştım. Ally’nin annesi “İç Kerem iç” dedikçe içtim. Sonra soyunmaya başlayıp çıplak havuza girdim. Sabah hiçbir şey hatırlamıyordum. Artık pek içki içmiyorum çünkü içince soyunuyorum.

“KIZA ‘İYİ MİSİN? DİYE SORMAK ZORUNDA KALDIM”

Türkiye’ye geldikten sonraki ilişkileriyle ilgili de konuşan Bürsin, ‘En kötü flört buluşmam İstanbul’da oldu’ derken, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı: “En kötü flört buluşmam İstanbul'da oldu. Henüz ünlü değildim. Tanımadığım bir kişiyle yemeğe çıktık. Sonra ortak bir arkadaşımızın evine gittik. Arkadaşım da bizi yalnız bıraktı. Ama ben istemedim. Bir ara mutfağa geçip kahve yaptım. Elimde kahvelerle salona girdiğimde bir baktım kız soyunmuş. Poz verir gibi duruyor. Kımıldamıyordu, neredeyse nefes almıyordu. Kıza “İyi misin?” diye sormak zorunda kaldım.

“ÇOK AŞIK OLDUĞUM SEVGİLİM BAŞKASIYLA EVLENDİ”

‘Çok sevdiğiniz biri olmadı mı?’ sorusuna dikkat çekici bir yanıt veren Bürsin, ayrıldıktan sekiz sene sonra aklına gelen sevgilisiyle ilgili şunları söyledi: “En aşık olduğum sevgililerimden biri ayrıldıktan 8 sene sonra rüyama girdi. Merak ettim, araştırdım. Ancak nişanlanmıştı. Bir gün eşim olmasını isterdim. Ama 2 çocuğu var ve çok mutlu.”

74 YAŞINDAKİ HELEN MIRREN İLE HER FIRSAT DA ÖPÜŞÜRÜM

Aldatma konusunda katıyım. Hiç aldatmadım. Sadece başkasından etkilenince sevgilimden ayrıldım. Aşık olduğum tek ünlü İngiliz oyuncu Helen Mirren. 74 yaşında ama çok seksi bir kadın. Onunla asansörde mahsur kalsam, o isterse öpüşürüm.

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