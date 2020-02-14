KEREM BÜRSİN İLK KEZ KONUŞTU

Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkıyla ilgili ilk kez konuştu.

Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programının kamerasına konuşan Kerem Bürsin, "Şöyle diyeyim. Vallahi bilmiyorum. O konuların detaylarına girmek istemiyorum. Açıkçası bu konunun içine çok dahil olmak istemiyorum. Benimle alakalı bir konu değil. Açıkçası herkes mutlu olsun" ifadelerinde bulundu.