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KEREM BÜRSİN İLK KEZ KONUŞTU

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KEREM BÜRSİN İLK KEZ KONUŞTU
Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkıyla ilgili ilk kez konuştu.

Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programının kamerasına konuşan Kerem Bürsin, "Şöyle diyeyim. Vallahi bilmiyorum. O konuların detaylarına girmek istemiyorum. Açıkçası bu konunun içine çok dahil olmak istemiyorum. Benimle alakalı bir konu değil. Açıkçası herkes mutlu olsun" ifadelerinde bulundu.

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