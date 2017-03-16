Kerem Bürsin fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Ekranların yakışıklı oyuncularından Kerem Bürsin önceki gece fenalaştı ve soluğu hastanede aldı

Kerem Bürsin, başrolünü Leyla Lidya Tuğutlu ile paylaştığı 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' dizisinin setinde fenalaştı. Kendini iyi hissetmeyen Kerem Bürsin hemen hastaneye gitti. Hastanede 2 saat kalan Bürsin, çıkışta "Çekimdeyken halsizleştim. serum taktılar. şimdi sete geri dönüyorum" açıklamasında bulundu. Dizide bir boksörü canlandıran Kerem Bürsin uzun zamandır aralıksız spor yapıyor ve boks eğitimi alıyor.