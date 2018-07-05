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Kerem Bürsin: "Çocuk istiyorum!"

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Kerem Bürsin: "Çocuk istiyorum!"
En son 'Can Feda' sinema filmiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Kerem Bürsin, Los Angeles'ta bir dergiye çarpıcı açıklamalar yaptı.

En son 'Can Feda' sinema filmiyle seyirci karşısına çıkan oyuncu Kerem Bürsin, Some Men dergisine kapak oldu. Bürsin, dergi için Los Angeles'ta objektif karşısına çıktı. 31 yaşındaki oyuncu 'jön' kavramı hakkında konuştu. Jönlüğün Türkiye'ye has bir durum olduğunu vurgulayan Kerem Bürsin, "Hollywood'da dahi 50'lerde kalmış bir tanımlama. Artık jön diye bir şey yok" dedi.

"Ben oyuncu olmak istiyorum" ifadelerini kullanan Kerem Bürsin, ''Bunun için bir jön mertebesi yok" diye konuştu. Serenay Sarıkaya ile ilişkileri hakkında da konuşan Kerem Bürsin, "Evliliğe karşı değilim. Evlilik yapısı bana göre daha önemli. Kaldı ki çocuk da istiyorum" sözlerini dile getirdi.

 

 

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