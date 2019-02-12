Kerem bana huzur veriyor

Serenay Sarıkaya önceki gün Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'in başrollerinde yer aldığı "Bir Aşk İki Hayat" filminin özel gösterimine katıldı.

Gösterim öncesi basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden Sarıkaya'ya gazeteciler "Aşk sizin için ne ifade ediyor?" diye sordu.

Güzel oyuncu "huzur" cevabını verdi.Serenay Sarıkaya Mayıs 2015’ten bu yana Kerem Bürsin'le aşk yaşıyor.Gayet mutlu olduklarını her fırsatta dile getiren çift yakın zamanda evlilik düşünmediklerini belirtiyor.