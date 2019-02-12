Gösterim öncesi basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden Sarıkaya'ya gazeteciler "Aşk sizin için ne ifade ediyor?" diye sordu.
Güzel oyuncu "huzur" cevabını verdi.Serenay Sarıkaya Mayıs 2015’ten bu yana Kerem Bürsin'le aşk yaşıyor.Gayet mutlu olduklarını her fırsatta dile getiren çift yakın zamanda evlilik düşünmediklerini belirtiyor.
- BIST 101.646
- Altın 222,034
- Dolar 5,2766
- Euro 5,9559
- İstanbul 6 °C
- Ankara 7 °C
- Bircan'la Ece cezaevine girecek
- Beni iş adamı İlyas Sinan Furat Öldürmekle tehdit ediyor
- Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum bu adam beni öldürecek
- Emre Aşık o görüntüler hakkında ilk kez konuştu
- Dilan Çiçek aşk sorularına şiirli yanıt verdi
- Alişna'nın babalık sevinci
- Moda haftasına damga vuran koleksiyon
- Serenay stiliyle eleştiri oklarına hedef oldu
- "Tedbirlerimizi alıyoruz bunlar son olacak"
- Emre Belözoğlu'nun banka hesaplarına inceleme başlatıldı
- Hindistan'da evlendiler
- Çankırı'da 4.7 büyüklüğün de deprem
- Ozan Arif Hayatını kaybetti
- Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına uyarısı
- "Ben güçlü bir kadınım"
Kerem bana huzur veriyor
Serenay Sarıkaya önceki gün Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'in başrollerinde yer aldığı "Bir Aşk İki Hayat" filminin özel gösterimine katıldı.
Gösterim öncesi basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden Sarıkaya'ya gazeteciler "Aşk sizin için ne ifade ediyor?" diye sordu.
Etiketler: serenay sarıkaya, kerem bursin, aşk
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bircan'la Ece cezaevine girecekHakan Akkaya'nın haklarında çıkarttığı tedbir kararına uymadıkları gerekçesiyle Ece Erken ve Bircan Bali'ye bir ay disiplin hapsi cezası verildi. İkili 2 haftalık süre içinde itiraz etmedikleri takdirde cezaevine girecek.
Dilan Çiçek aşk sorularına şiirli yanıt verdiBirkan Sokullu ile yeni bir aşka yelken açan Dilan Çiçek Deniz önceki gün "Bir Aşk İki Hayat" filminin galasına katıldı.
Moda haftasına damga vuran koleksiyonPhillipe ve David Blond'un 2007'de yarattığı ve sıra dışı çizgisiyle öne çıkan The Blonds'un yeni kreasyonunun sergilendiği defile, New York Moda Haftası'nda damga vurdu
Serenay stiliyle eleştiri oklarına hedef olduGeçtiğimiz gün başrolünde Bergüzar Korel ve Engin Akyürek'in yer aldığı ‘Bir Aşk İki Hayat’ filminin galasına giden Serenay Sarıkaya, stiliyle eleştiri oklarına hedef oldu.
Hindistan'da evlendilerMirey Beşli ve Emre Çapa önceki gün Hindistan Yeni Delhi de evlendi. Şebnem Celal Çapa nin oğlu Emre 4 yıldır nişanlı olduğu Mirey hanımın isteğini kırmadı ve aralarında sessiz sedasız nikah masasına oturdular.
VİDEO GALERİ
- 17:08 - Bircan'la Ece cezaevine girecek
- 16:11 - Beni iş adamı İlyas Sinan Furat Öldürmekle tehdit ediyor
- 15:21 - Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum bu adam beni öldürecek
- 15:12 - Emre Aşık o görüntüler hakkında ilk kez konuştu
- 14:54 - Dilan Çiçek aşk sorularına şiirli yanıt verdi
- 14:18 - Alişna'nın babalık sevinci
- 13:53 - Moda haftasına damga vuran koleksiyon
- 12:34 - Serenay stiliyle eleştiri oklarına hedef oldu
- 12:18 - "Tedbirlerimizi alıyoruz bunlar son olacak"
- 12:09 - Emre Belözoğlu'nun banka hesaplarına inceleme başlatıldı
- 11:42 - Hindistan'da evlendiler
- 11:32 - Çankırı'da 4.7 büyüklüğün de deprem
- 11:29 - Ozan Arif Hayatını kaybetti
- 11:26 - Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına uyarısı
- 11:17 - "Ben güçlü bir kadınım"
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim