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Kerç boğazında ki gemi faciasın da ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

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Kerç boğazında ki gemi faciasın da ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
Karadeniz'de Kerç Boğazı'nda yanan 2 gemide ölenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Karadeniz'de Kerç Boğazı'nda yanan 2 gemide ölenlerin sayısı 14'e yükseldi.
Krasnodar’ın Kerç Boğazı'na 13 mil açıkta Tanzanya bayraklı bir gemide çıkan yangın diğer gemiye sıçramıştı. Her iki gemide bulunan 16’sı Türk, 15’i Hindistan uyruklu mürettebat ise gemilerden atlayarak kurtulmaya çalışmıştı. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, yaptığı açıklamada olayda 10 mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirmişti. 

Rusya Deniz ve Nehir Ulaştırma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Kerç Boğazında yanan iki gemide kaybolan mürettebatın bulunmasına yönelik umutlu olmadıkları belirtildi. Yapılan açıklamada, "Sabah saat 06.00’da operasyonun statüsünü 'kurtarma' çalışmalarından 'arama' çalışmalarına döndürdük" ifadelerini kullandı.

 

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