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Kerç boğazında ki gemi faciasın da ölenlerin 4'ünün Türk olduğu açıklandı

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Kerç boğazında ki gemi faciasın da ölenlerin 4'ünün Türk olduğu açıklandı
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Kerç Boğazı'nda Tanzanya bayraklı iki gemide meydana gelen yangın faciasında yaşamını yitiren 14 kişiden 4'ünün Türk olduğu ve 4 Türk mürettebatın da kayıplar arasında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada 8 Türk mürettebatın ise kurtarıldığı ifade edildi. Kerç Boğazı'ndaki facia ile ilgili Dışişleri Bakanlığı, Türk mürettebatın durumu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede kazada 8 Türk mürettebatın kurtarıldığı ifade edilerek şöyle denildi:

"Kerç Boğazı yakınlarında 21 Ocak 2019 tarihinde, Maestro ve Candy adlı Tanzanya bayraklı iki gemide meydana gelen yangın felaketinde, aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu her iki gemi mürettebatından hayatını kaybedenler olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Kazanın haber alındığı ilk andan itibaren, yakından takip edilen olayda, ilk belirlemelere göre toplam 16 Türk mürettebattan 8'i kurtarılmış, 4’ü ise vefat etmiştir. Kayıp olan 4 vatandaşımız için ise arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir. 

Bu elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Diğer taraftan, müteveffaların cenazelerinin en kısa sürede ülkemize getirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz."

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