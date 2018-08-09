Kepa Arrizabalaga Chelsea'de

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Athletic Bilbao'nun kalesini koruyan İspanyol Kepa Arrizabalaga'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Chelsea, Athletic Bilbao'nun 23 yaşındaki kaleci için belirlediği sözleşme fesih bedelini ödedi. Arrizabalaga ile 7 yıllık sözleşme imzalandı.

Yıl başında Arrizabalaga'nın sözleşmesini 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatan Athletic Bilbao, serbest kalma bedelini 80 milyon avro olarak belirlemişti.

Arrizabalaga böylece Liverpool'un ek ödemeler hesaba katıldığında 72 milyon avroyu bulabilecek bonservisle renklerine bağladığı Brezilyalı Alisson Becker'i geçerek bonservis bedeli en yüksek kaleci oldu.

İspanya Milli Takımı formasını bir kez giyen Arrizabalaga, son 2 sezondur altyapısından yetiştiği Athletic Bilbao'da oynuyordu.