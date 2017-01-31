Kent merkezinde hayat durma noktasına geldi

Son yılların en ağır kışını geçiren Samsun’da 2 gündür aralıksız yağan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası tüm Karadeniz’de olduğu gibi Samsun'u da etkisi altına aldı. Son yılların en ağır kışını geçiren Samsun’un şehir merkezindeki kar kalınlığı 25 cm, şehrin üst kısmında ise 50 santimi geçti. Tipi şeklinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle göz gözü görmezken, hayat durma noktasına geldi. Yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, karın ağırlığına dayanamayan Atatürk Parkı'ndaki bir ağaç ise kökünden sökülerek yıkıldı.

Kara teslim olan Samsun’da vatandaşlar işe gitmek için yola çıktıklarında büyük zorluk yaşadı. Bazı araçlar buz tutmuş yolda kalırken bazıları ile güçlükle ilerleyebildi. Yolda kalan araçların yardımına ise vatandaşlar yetişti. Soğuk hava şartlarından etkilenen hayvanlar, doğaya bırakılan yemler sayesinde hayatta kalmaya çalıştı.