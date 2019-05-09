KENE TEKLİKESİ GELİYOR

Yılın ilk dört ayında 3 kişi Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığından hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı bir kez daha uyarı yaptı, keneden korunmak için alınacak önlemleri duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığıyla ilgili uyarı açıklaması yaptı.

Açıklamada, 2018'de 27, 2019'un ilk 4 ayında ise 3 kişinin Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığından hayatını kaybettiği belirtildi.

Türkiye'de vakaların İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğunlaştığı vurgulandı. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekildi.

Buna göre, tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı.

Kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmeli. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde vücutta kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil kene olup olmadığı kontrol edilmeli.

Keneye kesinlikle gaz yağı ya da kolonya gibi maddeler dökülmemeli, sigara gibi ısı kaynaklarıyla uzaklaştırmaya çalışılmamalı.

Tutunan kene, hiç vakit kaybetmeden vücuda tutunduğu en yakın yerden bez, naylon poşet veya eldiven gibi bir malzeme ile sıkmadan tutularak çıkarılmalı.

Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalı. Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak elle temas edilmemeli.

Ayrıca, hasta ile temas eden kişiler de eldiven, önlük, maske gibi malzemelerle korunmalı.