Kendisinden 25 yaş büyük olan sevgilisini babası diye tanıttı!

Eda Taşpınar’ın lise yıllarındaki skandalı önceki gün yeniden gündeme geldi.

Cemiyet dünyasının marjinal ismi Eda Taşpınar, önceki günkü paylaşımıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Eda Taşpınar, eğitimiyle dünyanın sayılı okulları arasındaki Robert Koleji'nin mezunları için vereceği 4 Kasım'daki 'Homecoming' (Yuvaya dönüş) partisinin davetiyesini; "Atılmış olsan da homecoming... Mezun olamadım; ama çok şey öğrendim" notuyla Instagram'da paylaştı..

DALGA KONUSU OLDU

38 yaşındaki ikoncanın bu paylaşımı da yıllar önce Robert Koleji'nden atıldığını yeniden akıllara getirdi.

Paylaşımıyla sosyal medyada dalga konusu olan Eda Taşpınar'ın okuldan atılma hikayesi ise şöyle:

Eda Taşpınar'ı 11 yaşındayken İngilizce öğrenmesi için ailesi Miami Boca Katon'a gönderir.

Community School'da 2 yıl okuyup İngilizce ve İspanyolca öğrenir. Yurda dönünce de Robert Koleji'ne kabul edilir.

Disiplinsiz olan Eda Taşpınar, sınıfta kalmasına rağmen 'Sınıfı geçtim' diyerek ailesini mezuniyet partisine davet eder.

Annesi okul müdürüyle dansa kalkınca gerçeği öğrenir.

İkoncanın lisede okurken kendisinden 25 yaş büyük aşkı Cem Patpat'ı birçok kez 'babası kılığında' okula getirmesi ise bardağı taşıran son damla olur ve Eda Taşpınar, son sınıfta okuldan atılır.