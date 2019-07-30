Sahilde gezintiye çıkan modelin tek süsü, beline taktığı Channel marka mini çanta oldu.Avuç içi kadar olan çantanın değeri 3 bin 500 dolar değerinde.Yani yaklaşık 20 bin TL…
Güzel model, at üstünde verdiği pozları ise sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.Ünlü modelin kırmızı bikinisinin üstünde çok seksi durduğu söylendi.
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KENDİSİ AYRI ÇANTASI AYRI OLAY OLDU!
ABD’li model eski Kainat Olivia Culpo (27), Meksika'nın ünlü Careyes kıyılarında tatile çıktı.
Sahilde gezintiye çıkan modelin tek süsü, beline taktığı Channel marka mini çanta oldu.Avuç içi kadar olan çantanın değeri 3 bin 500 dolar değerinde.Yani yaklaşık 20 bin TL…
Etiketler: olivia culpo, seksi, model, maxim, sosyal medya, paylaşım
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