KENDİSİ AYRI ÇANTASI AYRI OLAY OLDU!

ABD’li model eski Kainat Olivia Culpo (27), Meksika'nın ünlü Careyes kıyılarında tatile çıktı.

Sahilde gezintiye çıkan modelin tek süsü, beline taktığı Channel marka mini çanta oldu.Avuç içi kadar olan çantanın değeri 3 bin 500 dolar değerinde.Yani yaklaşık 20 bin TL…

Güzel model, at üstünde verdiği pozları ise sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.Ünlü modelin kırmızı bikinisinin üstünde çok seksi durduğu söylendi.