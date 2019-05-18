KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Survivor 2017'in güzel yarışmacısı Berna Keklikler güzelliğiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Keklikler'in bir takipçisi fotoğrafa, "Survivor'dan sonra daha da güzelleştiniz." yorumunu yaptı.Survivor'dan sonra dizilere transfer olan Berna Keklikler son paylaşımıyla takipçilerini mest etti.

"HARİKA GÖRÜNÜYORSUNUZ"

Instagram hesabından paylaşım yapan Berna Keklikler fotoğrafına, "Başarı; güven, istek, kararlılık ister." notunu ekledi. Kekliklerin bikinili fotoğrafına takipçileri de sessiz kalmadı. Keklikler'in bir takipçisi paylaşıma, "Survivor'dan sonra daha da güzelleştiniz" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Harika görünüyorsunuz" yorumunu yaptı.

GİZLİ NUMARADAN ÖLÜM TEHDİDİ ALDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'de kraliçe seçilen Berna Keklikler, kendisini ölümle tehdit eden kişiyi savcılığa ihbar etmişti. Ekranlardaki programlarla da adını duyuran Keklikler, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa başvurmuştu. Keklikler, kendisinin numarası belli olmayan kişilerce arandığını ve ölümle tehdit edildiğini beyan etmişti.