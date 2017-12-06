‘Shameless’ın uyarlaması, ‘Bizim Hikaye’nin başrolü Hazal Kaya, özgün senaryo için "Kendimize koyduğumuz sınırları kaldırmalıyız" dedi.

Dizi sektöründe sık sık dile gelen “Orijinal senaryo çıkaramıyoruz” serzenişine değinen Hazal Kaya, “Bu durum hepimizde ortak bir şikayet dili oluşturuyor ama öneri geliştiremiyoruz. Yaşadığımız topraklarda anlatılmamış binlerce hikaye var ve yenilerini ekleme potansiyelimiz de çok yüksek. Daha çok okumak, izlemek, dinlemek ve sanatı takip etmek zorundayız" dedi.Kaya verdiği röportajda şöyle devam etti: "Kanallar ve yapımcılar risk alıp, bu zehir kafalarla birlikte, bu toprakların zengin hikayelerini anlatmalı, avantaja çevirmeliler. Aslında önce kendimize koyduğumuz sınırları kaldırmalıyız”

KARAKTER KIYASLAMASI

‘Shameless ve Bizim Hikaye'deki ana karakterler hakkında gelen “Fiona ve Filiz kendi dünyalarında bir değiş tokuş yapmaları gerekse neyi verip, ne almak isterdin?” sorusuna 27 yaşındaki Kaya, “Fiona’yı buraya getirsek darlanırdı. Ama Filiz’i oraya götürseydik hayatında gerçekten kadın olmanın zararlı bir şey olmadığını öğrenebilirdi” yanıtını verdi.