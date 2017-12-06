  • BIST 105.979
  • Altın 156,891
  • Dolar 3,8562
  • Euro 4,5539
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİGDAŞ'tan Tüm İstanbul'a Uyarı

"Kendimize Koyduğumuz Sınırları Kaldırmalıyız"

»
"Kendimize Koyduğumuz Sınırları Kaldırmalıyız"
‘Shameless’ın uyarlaması, ‘Bizim Hikaye’nin başrolü Hazal Kaya, özgün senaryo için "Kendimize koyduğumuz sınırları kaldırmalıyız" dedi.

Dizi sektöründe sık sık dile gelen “Orijinal senaryo çıkaramıyoruz” serzenişine değinen Hazal Kaya, “Bu durum hepimizde ortak bir şikayet dili oluşturuyor ama öneri geliştiremiyoruz. Yaşadığımız topraklarda anlatılmamış binlerce hikaye var ve yenilerini ekleme potansiyelimiz de çok yüksek. Daha çok okumak, izlemek, dinlemek ve sanatı takip etmek zorundayız" dedi.Kaya verdiği röportajda şöyle devam etti: "Kanallar ve yapımcılar risk alıp, bu zehir kafalarla birlikte, bu toprakların zengin hikayelerini anlatmalı, avantaja çevirmeliler. Aslında önce kendimize koyduğumuz sınırları kaldırmalıyız”

KARAKTER KIYASLAMASI

‘Shameless ve Bizim Hikaye'deki ana karakterler hakkında gelen “Fiona ve Filiz kendi dünyalarında bir değiş tokuş yapmaları gerekse neyi verip, ne almak isterdin?” sorusuna 27 yaşındaki Kaya, “Fiona’yı buraya getirsek darlanırdı. Ama Filiz’i oraya götürseydik hayatında gerçekten kadın olmanın zararlı bir şey olmadığını öğrenebilirdi” yanıtını verdi.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demet'in Gençlik Sırrı05 Aralık 2017 Salı 13:57
  • Her Paylaşımı Olay!05 Aralık 2017 Salı 12:10
  • Yeni Aşkı da Sosyetik!04 Aralık 2017 Pazartesi 15:24
  • Sevgilisinin Fotoğrafları Olay Yarattı!04 Aralık 2017 Pazartesi 15:14
  • Bacaklarıma Güveniyorum Mini Giyiyorum04 Aralık 2017 Pazartesi 14:48
  • Fotoğraf Açıklaması!04 Aralık 2017 Pazartesi 11:03
  • Survivor Çapkınları04 Aralık 2017 Pazartesi 10:56
  • Ece Seçkin'in İnanılmaz Değişimi!04 Aralık 2017 Pazartesi 10:50
  • Beraberler Miydi?03 Aralık 2017 Pazar 13:57
  • Evlilik Teklifi Yağıyor!03 Aralık 2017 Pazar 13:54
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim