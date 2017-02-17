14 Şubat Sevgililer Günü'ne sevgilisiz girdiği için bunalıma girdiğini söyleyen ebru polat, "Ben de gidip kendime Porshe marka bir araba hediye ettim, mutlu oldum" şeklinde konuştu.
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Kendime aşığım!
Ebru Polat sevgililer gününü yalnız geçirince "Kendime hediye aldım, bende kendime aşığım." sözlerini kullandı.
Etiketler: Ebru Polat
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