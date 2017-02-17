Ebru Polat sevgililer gününü yalnız geçirince "Kendime hediye aldım, bende kendime aşığım." sözlerini kullandı.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sevgilisiz girdiği için bunalıma girdiğini söyleyen ebru polat, "Ben de gidip kendime Porshe marka bir araba hediye ettim, mutlu oldum" şeklinde konuştu.